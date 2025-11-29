“Trame di donne”: IL SALENTO SI RACCONTA TRA MANI, SAPORI, DANZA E MEMORIA

di Daniela Casciaro _____________

Il 14 dicembre alle ore 18, presso ex Palazzo Baronale Vescovile in Piazza Regina Elena a Gemini, si terrà il gran finale del progetto Trame di Donne. L’evento conclusivo, dal titolo evocativo “Intrecci di Vita”, sarà una festa per occhi e anima: i manufatti realizzati nei laboratori verranno esposti con orgoglio, i piatti tipici saranno condivisi con gusto e la pizzica tornerà a vibrare con tutta la sua energia, accompagnata dalla proiezione di un documentario che raccoglie volti, emozioni e storie di questo percorso.

Sarà il momento in cui la comunità potrà toccare con mano il valore di un’esperienza che ha saputo unire, ispirare e trasformare.

“Trame di Donne”, promosso dalla Pro Loco Gemini – Torre San Giovanni – Torre Mozza “Beach” APS con il contributo del Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso Futura – La Puglia per la Parità (terza edizione, anno 2025), ha acceso i riflettori su un Salento che si racconta attraverso la forza delle mani femminili, i sapori della tradizione, la danza e la memoria. Non una semplice iniziativa culturale, ma un autentico viaggio intergenerazionale che ha intrecciato storie di vita e radici profonde.

Il percorso ha preso avvio a settembre con il laboratorio “Sapori di Donne”, che nei giorni 12, 13, 24 e 25 ha trasformato la sede di via Ciro Menotti 2 in una cucina viva e pulsante. Le partecipanti, guidate da donne esperte, hanno preparato piatti tipici come pittule, orecchiette, minchiareddhi, pucce e rustico leccese, protagonista assoluto il 24 settembre alle ore 10 e il 25 settembre alle ore 16. Ogni ricetta è diventata racconto, ogni gesto ha evocato feste di paese e tavolate familiari, restituendo il sapore autentico delle radici.

Ottobre ha portato con sé il battito del tamburello e l’energia della danza. Ogni venerdì, nelle date del 10, 17, 24 e 31, il laboratorio “La Pizzica e l’Energia Femminile” ha fatto vibrare i cuori. Due maestre hanno guidato le partecipanti in un percorso che ha riscoperto la pizzica come linguaggio di libertà, guarigione e sorellanza, trasformando il corpo in voce e la musica in racconto.

A novembre, dall’1 al 30, è stato il tempo di “Fili di Memoria”, laboratorio dedicato al ricamo e alla tessitura. Le mani hanno parlato più delle parole: le partecipanti hanno imparato i punti base, realizzando abiti e pannelli decorativi con simboli salentini, mentre le donne anziane intrecciavano storie di lavoro e resilienza. Il ricamo si è fatto poesia, gesto che unisce passato e presente e rende visibile la memoria.

Le attività si sono svolte tra la sede della Pro Loco e Piazza Regina Elena, con il sostegno di partner fondamentali come l’Associazione Pari Opportunità, il gruppo di pizzica I Calanti e il Comune di Ugento. L’iniziativa si è distinta per la capacità di coniugare tradizione e innovazione attraverso laboratori intergenerazionali, adattabili a diverse comunità e orientati a trasmettere saperi, valorizzando il ruolo femminile e creando spazi di dialogo.

La sostenibilità ha rappresentato il cuore dell’intero percorso: sul piano sociale ha costruito reti tra generazioni e offerto opportunità di riscatto; sul piano economico ha trasformato competenze in possibilità artigianali e imprenditoriali; sul piano ambientale ha ridotto l’impatto ecologico grazie all’uso di materiali semplici e locali. Fondamentale è stato anche il coinvolgimento dei giovani fino a 25 anni, protagonisti e creatori di contenuti audiovisivi, ponte verso il futuro.

“Trame di Donne” si inserisce in un circuito culturale che intreccia artigianato, musica e danza, rafforzando l’identità del Salento e trasformando la tradizione in patrimonio vivo e contemporaneo. Non solo un’esperienza formativa, ma un vero atto di cura ed emancipazione, dove mani e storie femminili continuano a tessere comunità e memoria. Un progetto che non si limita a raccontare il passato, ma lo rinnova, lo rende fertile e lo consegna al futuro come eredità.

Category: Costume e società, Cultura, Eventi