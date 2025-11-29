DIARIO DEL GIORNO / SABATO 29 NOVEMBRE 2025
Oggi è sabato 29 novembre 2025.
La Chiesa festeggia San Saturnino.
A Roma, il nostro amico e collega Aldo Di Lello compie 70 anni: buon compleanno!
Mancano trentadue giorni alla fine dell’ anno, ventisei a Natale. Le giornate si stanno accorciando sempre di più, al 21 del prossimo mese ci sarà il periodo di luce minore.
Quarantasette anni fa, come oggi Bill Gates, scrivendo ad un amico, gli parla di “Micro-soft”, cioè di microcomputer software, usando per la prima volta questo nome, poi divenuto “marchio di fabbrica”: l’ intuizione che nei decenni successivi lo farà diventare ricco, famoso e potente.
Proverbio salentino: LA UTTE TAE LU MIERU CA TENE
La botte dà il vino che contiene.
Allo stesso modo, è inutile attendersi delle buone azioni da chi ha un animo malvagio, così come un animo nobile sicuramente genererà nobili comportamenti.
