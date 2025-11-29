DUE GIORNI DI CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI NEL SALENTO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

Due giorni di controlli dei Carabinieri nel Salento: interventi tra sicurezza alimentare e contrasto agli illeciti



Nel contesto delle attività predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce per garantire sicurezza e tutela della salute pubblica, nelle giornate del 27 e 28 novembre i militari dell’Arma hanno portato a termine una serie di interventi che hanno coinvolto diversi centri della provincia. Sono stati due giorni in cui l’attenzione si è concentrata soprattutto sui luoghi della somministrazione alimentare e su alcune situazioni legate al traffico di stupefacenti e alla vendita di prodotti contraffatti.

Nella tarda serata del 27, i Carabinieri della Stazione di Bagnolo del Salento, insieme ai colleghi del N.A.S. di Lecce, hanno ispezionato due esercizi di Palmariggi e Cannole. Hanno controllato cucine, dispense e locali interni, soffermandosi su frigoriferi, scaffali e documentazione.

Gli accertamenti hanno rivelato prodotti conservati in condizioni non idonee — circa quindici chili tra carne e ittici — che sono stati immediatamente sequestrati. Verificando le procedure interne, inoltre, hanno riscontrato l’assenza dei sistemi di autocontrollo previsti dalla normativa e la presenza di un deposito alimentare non autorizzato. In uno dei due esercizi hanno inoltre rilevato alcune criticità strutturali che richiedevano interventi. Le sanzioni comminate hanno raggiunto complessivamente i cinquemila euro.

La mattinata successiva, i controlli si sono spostati a Surbo. Qui i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, affiancati dai colleghi della locale Stazione e dal Nucleo Cinofili di Modugno, hanno fatto ingresso nell’abitazione di un uomo già sottoposto alla detenzione domiciliare. La perquisizione ha portato alla luce cinque panetti di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish, per un totale di cinquecentosedici grammi, nascosti all’interno di una confezione di profumo. Accanto alla sostanza, hanno trovato appunti che sembravano riferirsi ad una possibile attività di spaccioe numerose confezioni di profumo — circa milleseicento — ritenute verosimilmente contraffatte.

Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il 35enne è stato arrestato. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

I due giorni di verifiche si sono così conclusi con risultati significativi, ma le attività di controllo sul territorio non si fermeranno: i Carabinieri hanno già programmato ulteriori interventi che proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire costantemente la sicurezza dei cittadini e la legalità nei diversi ambiti della vita quotidiana.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 29 novembre 2025

Reparto Operativo

