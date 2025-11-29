IL LECCE AL VIA DEL MARE RITROVA IL TORO E SPERA DI RITROVARE LA VITTORIA

(Rdl) _____________ Il Lecce per regalare ai propri abbonati numerosi e appassionati, la prima vittoria interna della stagione, la prima gioia al Via del Mare; l’ultima fu il 18 maggio, proprio contro i Granata;il Torino per dimenticare in trasferta la batosta subita sul proprio campo dal Como nell’ultimo turno di campionato.

Nella consueta conferenza – stampa della vigilia, conclusasi pochi minuti fa (nella foto), Eusebio Di Francesco ricomincia dalla sconfitta patita a Roma contro la Lazio:

“Abbiamo analizzato gli aspetti su cui lavorare. Vogliamo migliorare la prestazione vista contro la Lazio, che era in giornata e ha sbagliato pochissimo. Non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, non voglio tornare sul gol annullato che era valido. Non possiamo tornare indietro, possiamo solo guardare avanti e migliorare le cose che non ci sono piaciute nell’ultima partita”.

Poi, al di là del gioco e dell’intensità dimostrata in campo – per cui l’ultima volta ci sono state critiche per tutti, allenatore compreso – c’è il solito problema della penuria di gol, di una squadra che comunque tira poco in porta:

“Dobbiamo tornare ad avere solidità e forza di creare pericoli agli avversari. Dobbiamo poi concretizzare quello che creiamo…

Dobbiamo andare a migliorare la finalizzazione, abbiamo avuto tante opportunità in questa stagione, nelle quali non siamo stati determinanti. Penso alle ultime tre sfide in casa, nelle quali abbiamo creato tanto senza concretizzare. Ce lo diciamo sempre, ora dobbiamo cercare di farlo. C’è tanto desiderio da parte dei ragazzi di sbloccarsi ed essere fluidi.

Poi ci sono caratteristiche tecniche e psicologiche, non far gol alle volte può influire. Dobbiamo supportare i ragazzi per migliorare questo aspetto. Mi auguro che ci sia grande sostegno da parte dei tifosi, come c’è sempre stato”.

Annullata invece la conferenza – stampa di Marco Baroni prevista per ieri. Questa mattina la squadra – forte della rinnovata disponibilità di alcuni infortunati assenti nell’ultima partita, fra cui Coco in difesa e Adams in attacco – si è allenata ancora in Piemonte, prima della partenza per il Salento.

Al Via del Mare adesso, questo pomeriggio, ha smesso di piovere, almeno al momento, ma il terreno è ancora inzuppato dalle piogge e temporali caduti a Lecce negli ultimi giorni: per domani comunque è previsto tempo soleggiato.

Si gioca domenica 30 novembre, arbitra il signor Maurizio Mariani di Aprilia, fischio di inizio alle 12.30.

