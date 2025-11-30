banner ad
DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025

| 30 Novembre 2025 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è domenica 30 novembre 2025.

La Chiesa festeggia Sant’ Andrea: auguri a tutti i nostri amici e a tutti i nostri lettorio che portano questo nome.

La Scozia celebra la sua festa nazionale.

Le isole Barbados, l’ indipendenza dalla Gran Bretagna, conquistata nel 1966.

30 novembre 1999. A Seattle, negli Stati Uniti d’ America, durante il meeting dell’ organizzazione mondiale del commercio, avviene la prima grande mobilitazione del movimento anti globalizzazione coglie impreparata la polizia e costringe alla cancellazione della cerimonia di apertura dell’incontro.

Proverbio salentino: OGNE CANE ETE LEONE A CASA SOA
Ogni cane si sente leone quando è nella sua casa.
Questo vale per il cane e allo stesso modo vale per l’uomo.

