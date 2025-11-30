POLVERE DI STELLE / DOROTHY MALONE

di Elena Vada _____________

La ricorderete nel famosissimo film “Basic Instinct” (1992), dove interpretò la squilibrata amica della protagonista, Sharon Stone.

Il suo vero nome era Dorothy Eloise Maloney. Nacque il 29 gennaio 1924 a Chicago, Illinois, USA.

A sei mesi, si trasferì con la famiglia a Dallas Texas, USA.

Studiò danza dall’età di tre anni.

Frequentò l’Accademia delle Orsoline e, successivamente, la Southern Methodist University. Inizialmente pensava di diventare infermiera.

Iniziò a lavorare, come indossatrice, nel grande magazzino Neiman Marcus.

Fu notata dal talent scout Eddie Rubin, mentre recitava nel dramma Star Bound, messo in scena all’ Università.

Statuaria, sensuale e provocante, con un fascino altezzoso, ed un atteggiamento di arrogante superiorità.

Negli anni Sessanta si divise tra cinema e TV; ricordiamo, ancora i film: “La crociera del terrore” (1960) e “L’occhio caldo del cielo” (1961), dove recitò egregiamente, ma poi una grave malattia la costrinse a rimanere fuori dal giro, per qualche anno.

Rientrata, offri una convincente prova nel modesto “Rebus per un assassinio” (1979).

Morì per cause naturali a 92 anni, il 19 gennaio 2018, a Dallas, Texas USA, presso una struttura infermieristica.

Ebbe tre matrimoni accompagnati da altrettanti divorzi: con l’attore Jacques Bergerac (2 figlie, Mimi e Diane), poi con l’agente di cambio Robert Tomarkin (unione durata solo quattro mesi), infine con l’imprenditore Charles Huston Bell.

Le relazioni sentimentali che intraprese in gioventù e tra i vari matrimoni furono: con gli attori Rock Hudson (relazione mascherata), Richard Egan, Peter Lawford, Scott Brady, Tab Hunter, Sydney Chaplin, con il regista Roger Corman, i produttori Robert Evans e David Schine, il politico Adlai Stevenson, il pianista Valentino Liberace, l’imprenditore Mac Krim, l’aspirante attore Eddie Granger ed il pittore Charles Bell.

Ottima attrice, lo dimostrò con l’ OSCAR nel1957.

Diva e Vamp, dalle misure fisiche perfette…

Non riuscì ad emergere in quel periodo Hollywoodiano che, purtroppo per lei, pullulava di STAR tutte talentuose, belle e brave, bionde, formose, sexy (Rogers, Turner, Gardner, Kelly, Bacall, Tierney, Monroe, eccetera).

Questione di charme, simpatia o che ?!

