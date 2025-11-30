NATALE SENZA PRESEPE – La Vignetta di Valerio Melcore
Per vedere la Vignetta cliccare su CONTIUNUE READING
Category: Costume e società
Category: Costume e società
“Trame di donne”: IL SALENTO SI RACCONTA TRA MANI, SAPORI, DANZA E MEMORIA
di Daniela Casciaro _____________ Il 14 dicembre alle ore 18, presso ex Palazzo Baronale Vescovile in Piazza Regina Elena a Gemini, si terrà il gran finale del progetto Trame di Donne. L’evento conclusivo, dal titolo evocativo “Intrecci di Vita”, sarà una festa per occhi e anima: i manufatti realizzati nei laboratori verranno esposti con orgoglio, […]
LA STORIA E L’ATTUALITA’ DI TARANTO NEL LIBRO DI ARTURO GUASTELLA. QUESTA SERA LA PRESENTAZIONE A MANDURIA
di Raffaele Polo _____________ “Taranto: dall’Età murattiana all’(in)civiltà dell’acciaio” (I libri di Icaro, pagine 124, 16 euro): il nuovo libro di Arturo Guastella arriva a Manduria. L’Associazione di Promozione Sociale “Walter Tommasino” di Manduria, in collaborazione con la casa editrice “Icaro – I libri di Icaro”, organizza la presentazione del nuovo libro di “Arturo Guastella”: […]
IL COORDINAMENTO PER GLI ALBERI E IL VERDE URBANO DI LECCE INVITA A PARTECIPARE ALL’INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO PER DOMENICA 30
Domenica 30, dalle 10 a mezzogiorno, il Coordinamento per gli Alberi e il verde urbano di Lecce invita a partecipare simpatizzanti, cittadine e cittadini, amanti del verde ad un incontro pubblico presso il Museo Castromediano di Lecce. Occasione è la giornata nazionale degli alberi (21 novembre). Faremo il punto sullo status quo e sulle dinamiche […]
LA POESIA INTROSPETTIVA DI ALFREDO SFILIO NELLA RACCOLTA “L’io narrante”. LA PRESENTAZIONE A LECCE SABATO 29
di Raffaele Polo _____________ È un riuscito espediente quello utilizzato da Alfredo Sfilio nei suoi versi, ora proposti in una corposa e interessante sequenza: il Poeta, infatti, colloquia serenamente con quello che definisce ‘ il mio “io” ‘ e dal confronto emerge una delicata e introspettiva nota personale su cui si sviluppano i versi successivi. […]
SANREMO OSPITA NICOLO’ E LA SUA ARTE
di Cristina Pipoli _____________ Da Salerno a Sanremo un viaggio fatto con un unico ingrediente, quello dell’amore. Un successo strepitoso ha visto il giovane salernitano Nicolò di soli 13 anni esporre accanto a nomi illustri la sua opera. Tra oltre quattrocento artisti internazionali su un catalogo ufficiale c’è l’opera di Nicolò, due ali diverse disegnate appositamente. […]
