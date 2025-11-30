NATALE SENZA PRESEPE – La Vignetta di Valerio Melcore

IL COORDINAMENTO PER GLI ALBERI E IL VERDE URBANO DI LECCE INVITA A PARTECIPARE ALL’INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO PER DOMENICA 30

Domenica 30, dalle 10 a mezzogiorno, il Coordinamento per gli Alberi e il verde urbano di Lecce invita a partecipare simpatizzanti, cittadine e cittadini, amanti del verde ad un incontro pubblico presso il Museo Castromediano di Lecce. Occasione è la giornata nazionale degli alberi (21 novembre). Faremo il punto sullo status quo e sulle dinamiche […]