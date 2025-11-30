SCOPERTE IRREGOLARITA’ IN DUE NEGOZI DI PALMARIGGI E CANNOLE

(f.f.)__________

Due attività commerciali del territorio sono finite sotto la lente dei carabinieri della stazione di Bagnolo del Salento e dei militari del Nucleo Antisofisticazione di Lecce, che nelle scorse ore hanno effettuato una serie di verifiche approfondite sulle condizioni igieniche e sulla regolarità delle procedure interne.

Durante l’ispezione, gli operatori hanno passato al setaccio cucine, ripostigli e locali destinati alla conservazione degli alimenti, controllando frigoriferi, scaffalature e documentazione amministrativa. Nel corso dei controlli è emerso che parte della merce era conservata senza rispettare i requisiti previsti dalla legge: circa quindici chili tra carne e pesce, ritenuti non idonei al consumo, sono stati immediatamente sottratti alla vendita.

L’analisi delle pratiche di gestione ha fatto emergere ulteriori mancanze. Entrambe le attività risultavano prive dei sistemi di autocontrollo obbligatori, mentre in una delle due strutture è stato individuato un deposito alimentare privo delle autorizzazioni previste.

In un esercizio, inoltre, sono state riscontrate criticità strutturali tali da richiedere interventi correttivi. Al termine delle verifiche, alle due attività sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di cinquemila euro.

Category: Cronaca