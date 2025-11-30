SPACCATA NOTTURNA NELLE CAVE SULLA GALLIPOLI-ALEZIO: RUBATI SOLO ATTREZZI

(f.f.)__________

Mattinata amara, quella di ieri, per l’azienda che gestisce le cave di tufo lungo la provinciale che unisce Gallipoli ad Alezio. All’alba, intorno alle 5.50, il proprietario ha dato l’allarme dopo aver scoperto che la struttura era stata presa di mira durante la notte. Sul posto è giunta una pattuglia del commissariato locale, insieme alla squadra della polizia scientifica per i rilievi.

Dalle prime verifiche è emerso che la banda ha agito con estrema forza: per entrare nell’area produttiva i ladri hanno sfondato il grande cancello scorrevole utilizzando con ogni probabilità un camion o un mezzo di grosse dimensioni, adoperato come ariete. Superata la barriera d’ingresso, il veicolo sarebbe stato impiegato anche per danneggiare le porte di due piccoli locali in cui vengono di solito riposti gli utensili da lavoro.

Nonostante la violenza dell’irruzione e i numerosi danni alla struttura, il bottino è risultato irrisorio: i malviventi si sono impossessati soltanto di alcuni attrezzi di modesto valore, mentre il resto dell’area non è stato toccato.

Un particolare rilevante emerso durante il sopralluogo riguarda il sistema di videosorveglianza: le telecamere puntate sull’accesso principale sono state trovate volutamente orientate altrove, segno che i responsabili hanno cercato di evitare di essere ripresi.Le indagini della polizia sono in corso, con l’esame di ogni dettaglio utile a individuare gli autori del colpo.

