GIURDIGNANO, RAFFICA DI COLPI DAVANTI A UN MARKET: SPUNTA UN MACHETE, FERITO UN QUARANTENNE

Un acceso scontro nato davanti all’ingresso di un supermercato si è trasformato in un episodio di violenza estrema, con un uomo ferito e un altro denunciato. È successo ieri intorno a mezzogiorno, quando una discussione fra due cittadini nigeriani ha rapidamente preso una piega pericolosa, secondo quanto ricostruito dalla polizia del commissariato di Otranto.

All’inizio solo parole dure, poi qualche spinta, finché uno dei due contendenti – un 47enne – avrebbe estratto un machete colpendo l’altro uomo, un quarantenne residente a Matino. La vittima ha riportato tagli al volto e a un braccio, ferite che hanno richiesto l’intervento del 118.

Nel tentativo di difendersi, il 40enne avrebbe afferrato una bottiglia, finita poi in frantumi sulla testa dell’aggressore, provocandogli alcune lesioni successivamente medicate.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile poco dopo l’accaduto. Una volta informata la Procura di Lecce, il 47enne è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni aggravate.

Restano ancora da chiarire con precisione le ragioni della lite, anche se non si esclude che alla base possano esserci questioni economiche o contrasti pregressi.

Category: Cronaca