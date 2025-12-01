NUOVI CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA DI STATO NEL SALENTO: SANZIONI, DENUNCE E MISURE DI PREVENZIONE

(f.f.)____________

Settimana intensa per le forze dell’ordine nel territorio leccese, dove la Polizia di Stato ha portato avanti un piano straordinario di vigilanza nonostante eventi di grande richiamo, come la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro Apollo e le consultazioni regionali che hanno mobilitato migliaia di elettori.

Il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha disposto un rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto ai reati più diffusi: dallo spaccio di droga alle aggressioni, dai reati predatori alle violazioni amministrative. Le pattuglie, supportate da personale operativo e investigativo, hanno presidiato Lecce, Nardò, Galatina, Taurisano e diverse aree limitrofe, con particolare attenzione alle zone della malamovida, ai luoghi affollati e ai punti sensibili come scuole, stazioni e uffici pubblici.

I controlli amministrativi condotti nel capoluogo hanno riguardato varie attività commerciali del centro storico: in un locale di via degli Ammirati il titolare è stato multato per occupazione irregolare di suolo pubblico.

Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale ha eseguito cinque posti di blocco mirati a individuare conducenti sotto effetto di alcol o stupefacenti, ma anche eventuali modifiche illegali ai veicoli. Due automobilisti sono stati denunciati: uno per guida in stato d’ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ai test antidroga, l’altro per guida sotto effetto di stupefacenti. Contestate inoltre due violazioni al Codice della strada e ritirata una patente.

Il bilancio dei controlli effettuati tra il 24 e il 30 novembre è consistente: 3.545 persone identificate e 1.525 veicoli verificati in tutta la provincia.

Sul fronte delle misure di prevenzione, il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di una 34enne campana accusata di truffe ai danni di anziani, oltre ad altri due provvedimenti analoghi per due individui denunciati per tentato furto a Taurisano. Emanati anche nove avvisi orali, sette provvedimenti D.A.C.U.R. e un ammonimento a una minorenne di 14 anni per episodi di violenza commessi insieme ad altri coetanei ai danni di una sedicenne.

La Questura ha inoltre partecipato a incontri con studenti e cittadini in occasione della giornata dedicata alla lotta contro la violenza di genere, illustrando strumenti e percorsi di tutela per le vittime.

Nello stesso periodo, sono scattate anche alcune denunce: due uomini di 47 e 43 anni sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per lesioni, percosse e danneggiamento, mentre un trentenne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Le attività, conclude la Questura, proseguiranno anche nelle prossime settimane con la stessa intensità.

Category: Cronaca