LECCE, POLIZIA BLOCCA ULTRAS ARMATI DI BASTONI: DENUNCE E IPOTESI DI DASPO

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, la zona di via Carlo Goldoni a Lecce è stata teatro di momenti di forte tensione quando numerose segnalazioni al numero unico di emergenza hanno segnalato la presenza di un gruppo di individui incappucciati e armati di bastoni. Secondo le chiamate giunte alla centrale operativa, si sarebbe trattato di simpatizzanti della tifoseria giallorossa che, dopo aver parcheggiato nelle traverse di via Adriatica, si stavano muovendo in gruppo verso la tangenziale Est, punto previsto di passaggio del pullman del Torino e delle auto dei tifosi ospiti, reduci dalla partita appena conclusa al Via del Mare.

Quando le pattuglie della Polizia di Stato sono arrivate sul posto, hanno trovato circa dieci persone a volto coperto, molte delle quali stringevano in mano lunghi bastoni di legno. Alla vista delle divise, il gruppo ha tentato di disperdersi rapidamente: una parte è riuscita a fuggire correndo in direzione opposta, mentre cinque sono stati bloccati.

Durante il controllo, gli agenti hanno recuperato diversi bastoni e un casco non integrale che alcuni dei presenti avevano cercato di abbandonare poco prima. Solo due dei fermati sono stati sorpresi nell’atto di impugnare chiaramente gli oggetti potenzialmente offensivi: un 43enne, trovato con un bastone e un casco, e un 35enne che reggeva un altro bastone.

Entrambi, residenti a Lecce, sono stati denunciati alla Procura per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. La Questura sta ora valutando l’applicazione di provvedimenti D.A.S.P.O. nei loro confronti, misura che potrebbe impedirne l’accesso agli stadi e ad altre manifestazioni sportive per un periodo stabilito dall’autorità.

