BRINDISI, ANZIANA RAGGIRATA CON IL FALSO ARRESTO DEL FIGLIO: IDENTIFICATO E FERMATO UN GIOVANE CAMPANO

La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un giovane originario della Campania, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di un grave raggiro ai danni di una donna anziana, affetta da disabilità totale. L’episodio risale al 16 settembre scorso.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Brindisi, la vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come un maresciallo dei Carabinieri. Con un pretesto drammatico – il presunto arresto del figlio – l’interlocutore aveva convinto l’anziana a consegnare denaro e oggetti in oro che sarebbero serviti a “pagare” un avvocato incaricato di scagionare il familiare.

Poco dopo la chiamata, il giovane oggi sottoposto ai domiciliari si era presentato alla porta della donna, fingendosi a sua volta un carabiniere. In questo modo era riuscito a ottenere i preziosi che la signora custodiva da anni, approfittando della sua fragilità emotiva e fisica.Le indagini della Squadra Mobile di Brindisi sono partite immediatamente dopo la denuncia della vittima.

Decisiva è risultata la collaborazione con il Commissariato di Giugliano, che ha permesso di risalire all’identità del presunto truffatore. Un ruolo fondamentale lo hanno avuto anche le immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza e le impronte digitali rilevate dalla Polizia Scientifica, elementi che hanno rafforzato il quadro accusatorio.Il provvedimento restrittivo è stato eseguito il 28 novembre. L’indagato si trova ora ai domiciliari in attesa delle successive valutazioni dell’autorità giudiziaria.

