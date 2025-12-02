TUTTE LE RAGIONI PER LEGGERE LA NOVITA’ INTERNAZIONALE PROPOSTA DA I QUADERNI DEL BARDO: IL ROMANZO “Le rondini di Lunetto” DI JOSEPH FASANO

Nota stampa dell’editore Stefano Donno _______________

Arriva in Italia per I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno l’attesissimo romanzo Le rondini di Lunetto di Joseph Fasano, con la traduzione curata da Angela D’Ambra nella sua collana Global Ink (https://globalinkiqdb.blogspot.com/).

Non è solo una storia d’amore, ma un’immersione profonda nelle lacerazioni dell’Italia post-bellica, narrata attraverso la lente potente e simbolica di una prosa di altissimo livello.

Ambientato nella suggestiva atmosfera di Lunetto, un piccolo borgo calabrese, il romanzo mette al centro la figura di Alessandra Bianchi, una giovane donna che lavora nei cantieri navali ma sogna una vita al di là del “vuoto grigiore dei suoi fogli”. La sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Andreas Vinetti, un uomo misterioso che nasconde il suo volto deturpato da presunte ferite di guerra dietro una maschera di seta nera.

Il passato di Andreas si rivela essere inestricabilmente legato al massacro di Piazzale Loreto, alle esecuzioni sommarie di Bologna. Attraverso gli occhi di Alessandra e la sua ricerca di una verità interiore, il lettore è condotto a esplorare il difficile cammino di Leonardo Gemetti (il vero nome di Andreas) per affrontare la propria colpa e il trauma di un’intera generazione.

Il romanzo si distingue per il suo impianto psicologico e la ricchezza di simboli: le rondini che volano sono metafore di un’anima inquieta, mentre il mare rappresenta l’incontenibile e oscura forza vitale di Alessandra. Fasano interroga il lettore sul senso dell’identità: “Siamo nella vita, vincitore e vinti, due facce della stessa medaglia; siamo la legge e la sua ombra. La salvezza, suggerisce l’autore, non risiede nel fuggire o nell’oblio, ma nell’ammettere la verità, senza se e senza ma.

“L’unica espiazione è la verità. L’unica redenzione è la riflessione. L’unica espiazione è essere qui.” Le rondini di Lunetto è un’opera destinata a lasciare un segno, un inno alla resilienza dell’animo umano e alla forza catartica dell’amore. È una lettura essenziale per comprendere come la storia e i segreti di famiglia plasmino il nostro coraggio di scegliere, giorno dopo giorno, la propria vita.

Il romanzo che ti costringerà a guardare negli occhi i tuoi fantasmi (e perdonarli)

Ci sono storie che non si leggono, si respirano. Storie che sanno di sale, di reti da pesca rammendate, di colpe inconfessabili e di quella luce accecante del Sud che non permette a nessuna ombra di nascondersi. “Le Rondini di Lunetto” non è solo un libro: è una ferita che guarisce mentre la tocchi.

Perché ORA?

Viviamo nell’era della performance, dove mostriamo solo la versione migliore di noi stessi. Joseph Fasano, con la potenza di un poeta e la precisione di un chirurgo, ribalta il tavolo. In un mondo che cancella il passato con un click, questo romanzo ci urla una verità dimenticata: non esiste fuga da ciò che siamo stati. In un presente rumoroso e frammentato, la storia di Leonardo e Alessandra arriva come una marea necessaria. Ci ricorda che l’unica vera rivoluzione non è distruggere, ma ricostruire sulle proprie macerie. È il libro di cui hai bisogno se ti senti sospeso tra chi eri e chi vorresti diventare.

I 3 Motivi per cui non puoi ignorarlo

Per la Mente (La Scoperta): Scoprirai che la Storia (quella con la S maiuscola, della guerra, del fascismo, della resistenza) non è fatta di date, ma di scelte. Fasano smonta la retorica dell'eroe e del mostro, mostrandoci l'umanità terrificante e fragile che sta nel mezzo. Capirai che "verità" e "menzogna" sono spesso due facce della stessa medaglia necessaria per sopravvivere.

Per il Cuore (L'Emozione): Preparati a un amore che non è miele, ma ferro e sangue. La relazione tra Alessandra, che costruisce navi e disegna il mare, e Leonardo, che fugge da un nome pesante come una lapide, è di una intensità devastante. È un libro sulla fame di vita che persiste anche quando tutto intorno crolla. Sentirai il peso del silenzio delle madri e la furia dei figli.

Preparati a un amore che non è miele, ma ferro e sangue. La relazione tra Alessandra, che costruisce navi e disegna il mare, e Leonardo, che fugge da un nome pesante come una lapide, è di una intensità devastante. È un libro sulla fame di vita che persiste anche quando tutto intorno crolla. Sentirai il peso del silenzio delle madri e la furia dei figli. Per l’Anima (L’Archetipo): Questo romanzo risponde al bisogno ancestrale di Redenzione. Parla alla parte di te che si chiede: “Sono degno di essere amato nonostante i miei errori?”. Attraverso il simbolo delle rondini — che partono ma tornano sempre — Fasano ci insegna che il ritorno a casa non è un luogo fisico, ma uno stato di grazia interiore.

La Citazione Killer

Da salvare, condividere e rileggere quando ne avrai bisogno:

“Noi diventiamo quello che in noi è più silente. E se quello che in noi è silente è un disonore, diventiamo quello che crediamo di dover diventare per dar forma a quel disonore.”

Questo libro è per te se…

Sei un “Esteta Inquieto”: Cerchi una scrittura che abbia il ritmo della poesia (Fasano nasce poeta) e la solidità della grande narrativa. Vuoi frasi che ti costringano a fermarti e sottolineare. Cerchi la bellezza nelle crepe: Non ti accontenti delle storie a lieto fine banali. Vuoi vedere come si trova la luce dentro l’abisso, come si fa il pane in tempo di carestia, come si ama con le mani sporche di lavoro. Ami le atmosfere del “Sud Gotico”: Se ti sei perso tra le pagine di Elena Ferrante o nelle visioni di Faulkner, ma cerchi una voce nuova, maschile e vibrante, capace di mescolare il mito antico con la cruda realtà del Novecento italiano.

Non lasciare che queste parole restino sulla carta

“Le Rondini di Lunetto” è un atto di resistenza contro l’oblio. È un gioiello della collana Global Ink de I Quaderni del Bardo Edizioni, una realtà che ha il coraggio di portare in Italia voci internazionali potenti e necessarie

