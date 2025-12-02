CARABINIERI BLOCCANO UNA SERIE DI FURTI NEL CUORE DELLA NOTTE: TRE PERSONE FINISCONO IN CARCERE

(f.f.)__________

Un intervento rapido e perfettamente coordinato dei Carabinieri ha impedito che una doppia razzia notturna si trasformasse in un ennesimo episodio di criminalità sul territorio. Nella notte, tre individui – un 38enne di Gagliano del Capo, un 43enne leccese e una 28enne di Surbo – sono stati fermati e arrestati in flagranza, accusati di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il trio si sarebbe spostato a bordo di una Fiat Punto risultata rubata poco prima a Lizzanello. Con quel mezzo avrebbero raggiunto via Duca degli Abruzzi, a Lecce, dove – approfittando di un momento di distrazione del proprietario – avrebbero sottratto una seconda auto, una Fiat Stilo. A cambiare completamente l’esito della notte è stata la tempestività della vittima, che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112.

Da lì è scattata una rapida mobilitazione: le pattuglie della Stazione Carabinieri di Lizzanello, con il supporto dei militari dell’Aliquota Radiomobile di Lecce, hanno attivato un dispositivo di controllo capillare lungo le vie del paese.La conoscenza del territorio e la perfetta sinergia tra le pattuglie hanno permesso ai Carabinieri di intercettare i sospetti mentre circolavano con entrambi i mezzi rubati. L’operazione si è svolta in sicurezza: un controllo immediato, una manovra ben coordinata e la situazione è stata riportata alla normalità senza pericoli per i residenti.

Le verifiche non si sono però fermate all’arresto: l’analisi delle immagini di videosorveglianza ha ulteriormente consolidato la ricostruzione dei fatti, rafforzando gli elementi a carico dei tre fermati.Dopo le procedure di rito, i tre sono stati trasferiti nel carcere di Lecce “Borgo San Nicola”, su disposizione del pubblico ministero di turno. Le due auto rubate sono state restituite ai rispettivi proprietari.

