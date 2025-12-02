VEGLIE, BANCOMAT FATTO SALTARE IN ARIA NEL CUORE DELLA NOTTE: BANDA IN FUGA, L’ESPLOSIONE SVEGLIA IL PAESE

(f.f.)______________

Una potente esplosione nel cuore della notte ha scosso la quiete di via Fratelli Bandiera, dove una banda di ladri ha preso d’assalto lo sportello automatico della Banca Popolare Pugliese. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3.50, quando un boato improvviso ha svegliato di soprassalto numerosi residenti.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi – almeno quattro individui – avrebbero utilizzato il metodo della cosiddetta “marmotta”, introducendo nella fessura del bancomat un ordigno artigianale carico di esplosivo. La deflagrazione ha letteralmente distrutto lo sportello, consentendo ai banditi di accedere al contante custodito all’interno.

Subito dopo l’esplosione, il gruppo si è dileguato in pochi istanti a bordo di un’auto di grossa cilindrata, di colore scuro, che è stata vista sfrecciare via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Campi Salentina e della stazione di Veglie si sono precipitati sul posto, avviando i rilievi tecnici e mettendo in sicurezza l’area pesantemente danneggiata.

Il bottino è ancora in corso di quantificazione: spetterà ai responsabili della banca verificare l’importo sottratto dopo la violenta effrazione. Intanto gli investigatori stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di identificare l’auto utilizzata e ricostruire i movimenti della banda prima e dopo il colpo.

L’episodio potrebbe inserirsi in una nuova serie di assalti agli sportelli automatici che, dopo un periodo di relativa calma seguito agli arresti dei mesi scorsi, sta tornando a colpire in varie province pugliesi. Anche nelle ultime settimane sono stati registrati colpi analoghi, in particolare nel tarantino, con quattro episodi avvenuti tra Montemesola, Monteiasi, Mottola e Ginosa.

Le indagini sono in corso e gli inquirenti non escludono collegamenti tra i diversi assalti.

Category: Cronaca