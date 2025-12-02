DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 2 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 2 dicembre 2025.

La Chiesa festeggia San Bibiana.

Il 2 dicembre del 1944 a Bellaggio in provincia di Como muore a 67 anni Filippo Tommaso Marinetti è stato un poeta, scrittore, drammaturgo e militare italiano. È conosciuto soprattutto come il fondatore del movimento futurista, la prima avanguardia storica italiana del Novecento.

Come oggi, il 2 dicembre 1984. Da una fabbrica di pesticidi di proprietà della multinazionale statunitense Union Carbide si sviluppò una nube di isocianato di metile, che si espanse su una zona densamente popolata dell’India, nella città di Bhopal. I morti sul momento furono circa tremila, ma il bilancio sale oltre quindicimila, se si contano coloro che morirono nel periodo seguente per le conseguenze dell’intossicazione.

Per chi ha il pollice verde, ecco i lavori agricoli da portare a compimento entro il mese.

Controllare i prodotti messi da parte, conserve e sementi, come pure le piante in vaso,dando aria e innaffiando. Disinfettare con calce idrata le piante da frutto. Preparare i terricci per vasi e piantine. Pulire e riporre in ordine gli attrezzi.

Proverbio salentino: ACQUA, CUNSIGLIU E SALE, A CINCA NU NDE OLE NU NI NDE TARE

Acqua, consiglio e sale, a chi non ne vuole (non te lo chiede) non gliene dare.

Il Salento ha sofferto per secoli la mancanza d’acqua, solo grazie all’acquedotto pugliese costruito durante il Fascismo questo problema fu risolto, per cui potete immaginare come per i salentini l’acqua fosse un bene prezioso.

Come prezioso era il sale, che tra l’altro serviva a conservare cibi. Era chiamato l’oro bianco, non dimentichiamo che nell’antica Roma i soldati venivano pagati con una certa quantità di sale, tanto che ancora oggi lo stipendio viene definito salario.

Ed infine sappiamo come sia impagabile un saggio consiglio.

Ebbene, se non vengono richiesti, tali beni non dateli, perché non sarebbero presi in alcuna considerazione e verrebbero sprecati.

