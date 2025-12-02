SURBO, COLPO AL CENTRO COMMERCIALE: 19ENNE BLOCCATO DAI CARABINIERI DOPO LA FUGA

(f.f.)_____________

Serata movimentata ieri nel grande centro commerciale di Surbo, dove un giovane è stato fermato dai Carabinieri subito dopo aver trafugato due computer portatili da un negozio di elettronica. L’arresto rientra nelle attività di controllo straordinario messe in campo dal Comando provinciale per contrastare i furti nelle aree commerciali più affollate.

L’intervento è scattato quando un commesso del punto vendita, insospettito dai movimenti rapidi del ragazzo, si è accorto che quest’ultimo aveva nascosto la merce e stava cercando di dileguarsi. L’addetto ha immediatamente contattato il 112 e, senza perdere di vista il giovane, ha continuato a seguirlo fornendo all’operatore informazioni utili alla pattuglia in arrivo.

Grazie a queste indicazioni, i militari della Stazione di Surbo – già presenti nella zona per i servizi preventivi predisposti nelle settimane di maggiore affluenza – sono riusciti a intercettare rapidamente il fuggitivo non appena aveva oltrepassato l’uscita principale del centro. Il ragazzo, un 19enne originario della provincia di Bari, ha tentato di scappare un’ultima volta, ma è stato immediatamente bloccato.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto entrambi i computer rubati, che sono stati subito recuperati e riconsegnati al negozio. Ultimate le formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e trasferito alla Casa circondariale di Lecce, su disposizione del pubblico ministero di turno.

L’episodio conferma l’efficacia del dispositivo di vigilanza dell’Arma, intensificato in vista dell’imminente periodo natalizio, quando i centri commerciali registrano un forte aumento di visitatori e, di conseguenza, una maggiore esposizione ai reati predatori. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con pattugliamenti mirati nelle aree più sensibili.

Category: Cronaca