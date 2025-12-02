CICLISTA TRAVOLTO E UCCISO SULLA PROVINCIALE: GIALLO SULLA DINAMICA, DUE AUTO DANNEGGIATE DOPO L’IMPATTO

(f.f.)______________

Un altro tragico episodio ha segnato le strade del Salento nel tardo pomeriggio di ieri. Intorno alle 18, lungo la provinciale che collega Nardò a Copertino, un uomo di 66 anni, Salvatore Fioschi, di Copertino, ha perso la vita dopo essere stato investito mentre percorreva la carreggiata in bicicletta. La vittima, un lavoratore che utilizzava spesso quel tragitto anche nelle ore serali per raggiungere il posto di lavoro, è stata sbalzata violentemente sull’asfalto dopo l’impatto con un veicolo in transito.

Quando le pattuglie del commissariato di Nardò, la polizia stradale e il personale sanitario del 118 sono arrivate sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Accanto al corpo, ormai senza vita, giacevano i resti della bicicletta e due automobili, tra cui una Smart, entrambe con la parte anteriore danneggiata e i parabrezza completamente sfondati.

Da una prima ricostruzione, sembra che i due veicoli non abbiano preso parte all’investimento iniziale: sarebbero arrivati subito dopo, urtando la bici rimasta al centro della corsia e riportando per questo gravi danni. Gli automobilisti, scesi dalle rispettive vetture, hanno trovato il corpo del ciclista sull’altro lato della strada e hanno allertato i soccorsi.

Restano tuttora da chiarire le cause esatte dello schianto e l’identità del mezzo che ha travolto per primo il 66enne. La polizia stradale sta eseguendo tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Category: Cronaca