GIOVANE DI 27 ANNI SCOMPARE DA NARDO’. LA SPERANZA E’ CHE SI SIA TRATTATO DI UN ALLONTANAMENTO VOLONTARIO, IL TIMORE CHE INVECE SIA SUCCESSO QUALCOSA DI BRUTTO. RICERCHE IN CORSO IN TUTTA ITALIA

di Flora Fina ______________

Da oltre dieci giorni non si hanno più notizie di una 27enne residente a Nardò, Tatiana Tramacere, giovane salentina di origine ucraina svanita nel nulla il 24 novembre dopo essere uscita di casa per raggiungere il posto di lavoro a Lecce. La ragazza, capelli rossi e occhi azzurri, indossava jeans e un cappotto grigio al momento dell’allontanamento. Dopo una breve attività del suo cellulare nelle prime ore della scomparsa, il telefono è risultato spento e non riattivato, così come i suoi profili social, solitamente aggiornati con regolarità, non mostrano alcun segnale di attività dal giorno della sparizione. Elementi che hanno accresciuto ulteriormente l’allarme, soprattutto perché la giovane non si era mai allontanata senza avvisare la famiglia.

I genitori, che l’hanno adottata quando era bambina, hanno lanciato un appello commovente chiedendole di tornare o di dare notizie: temono che non si tratti di un allontanamento volontario e che possa esserle successo qualcosa. Anche il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, ha diffuso un messaggio pubblico invitando chiunque abbia informazioni utili a segnalarle alle forze dell’ordine, ricordando che ogni minimo dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale.

Le indagini dei carabinieri si stanno muovendo in più direzioni, anche oltre i confini regionali. La giovane avrebbe infatti acquistato dei biglietti per raggiungere un ex fidanzato residente nella zona di Brescia, e gli investigatori cercano di capire se sia effettivamente salita su un treno o se qualcosa sia accaduto durante il percorso. Amici, conoscenti e persone vicine alla ragazza sono stati ascoltati nelle ultime ore, compreso un giovane con cui Tatiana aveva avuto una recente frequentazione. Le verifiche riguardano anche i sistemi di geolocalizzazione del telefono e le immagini delle telecamere di sorveglianza in alcune aree di Lecce, dove una segnalazione la collocherebbe nei giorni successivi alla scomparsa.

Un tavolo di coordinamento in Prefettura ha ampliato l’area delle ricerche a livello nazionale, scartando per ora l’ipotesi di un ritorno improvviso in Ucraina. Le autorità stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti di Tatiana per comprendere se possa aver davvero tentato di raggiungere l’ex compagno al Nord o se la sua scomparsa sia legata a un episodio imprevisto. Nel frattempo, l’intera comunità resta in attesa, sperando che un indizio o una testimonianza possa riportare la 27enne a casa sana e salva.

Category: Cronaca