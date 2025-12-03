IN TRE COMUNI DEL SALENTO LE FIAMME DISTRUGGONO QUATTRO AUTO

(f.f.)__________

Una serie di incendi notturni ha impegnato intensamente le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, intervenute in tre diversi comuni tra la tarda serata di ieri e l’alba di oggi. Il primo episodio si è verificato intorno alle 23 a Gemini, frazione di Ugento. In via Giuseppe Mazzini un’auto, una Fiat Punto di proprietà di un pensionato, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Il rogo si è esteso in pochi istanti coinvolgendo anche una Fiat Sedici parcheggiata accanto, appartenente alla moglie dell’uomo. I pompieri hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, mentre i carabinieri della sezione radiomobile di Casarano hanno effettuato i rilievi. Un secondo intervento ha richiesto l’arrivo dei vigili del fuoco poco prima dell’una, sulla provinciale 39 a Bagnolo del Salento.

Una Renault Clio, utilizzata da una donna del posto, ha preso fuoco dopo che la proprietaria aveva notato del fumo fuoriuscire dal cofano ed era scesa dal mezzo. Anche in questo caso le operazioni di spegnimento sono state immediate.L’ultima segnalazione è arrivata quando non era ancora l’alba: intorno alle 4, a Scorrano, un nuovo incendio è divampato in via Cadorna, danneggiando gravemente una Fiat Panda appartenente a un giardiniere della zona.

Per gli episodi di Bagnolo e Scorrano sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Maglie, incaricati di chiarire le cause dei roghi. Una notte particolarmente intensa per vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnati a gestire tre incendi in poche ore e in altrettanti comuni del territorio salentino.

