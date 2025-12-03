LECCE, DETENUTO DI 36 ANNI RINVENUTO SENZA VITA IN CELLA: LA PROCURA AVVIA LE INDAGINI E DISPONE L’AUTOPSIA

(f.f.)_____________

Un giovane di 36 anni, ristretto nel penitenziario di Borgo San Nicola, è stato trovato privo di vita alle prime ore di lunedì. La vittima, un leccese arrestato lo scorso 20 novembre per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata scoperta dai compagni di cella che, non riuscendo a svegliarlo, hanno immediatamente dato l’allarme.

La procuratrice incaricata, Donatina Buffelli, ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo contro ignoti, un passaggio tecnico necessario per procedere con l’autopsia. L’esame, affidato al medico legale Ermenegildo Colosimo, verrà formalmente disposto nelle prossime ore. I familiari potranno nominare un proprio consulente attraverso il loro avvocato, Giancarlo De Lazzaretti.

Le prime verifiche esterne sul corpo non avrebbero mostrato segni di violenza o elementi che possano far pensare a un’aggressione. Per questo motivo l’autopsia sarà fondamentale per stabilire con precisione le cause del decesso: tra le ipotesi al vaglio anche la possibile presenza di patologie non diagnosticate.

Secondo quanto emerso, nei giorni precedenti l’uomo avrebbe riferito di sentirsi affaticato, senza però manifestare disturbi che lasciassero presagire un evento così improvviso. La notte prima della morte si sarebbe svegliato intorno alle quattro, lamentando fame, per poi tornare a dormire.

La mattina seguente, insolitamente ancora disteso tra le coperte, non ha risposto ai tentativi dei compagni di spronarlo ad alzarsi. Solo dopo aver constatato l’assenza di reazioni, questi ultimi hanno richiesto l’intervento urgente degli agenti di polizia penitenziaria e del personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato inutile.

Ora si attende l’esito dell’autopsia, che dovrà chiarire cosa abbia provocato la morte del detenuto e dissipare ogni dubbio sulle circostanze in cui è avvenuto il tragico episodio.

Category: Cronaca