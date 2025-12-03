COMMUNICATION DIS ABILITY, A LANCUSI, PROVINCIA DI SALERNO, VENERDI’ 19

Comunicato stampa dell’associazione Io sono Nicolò____________:

COMMUNICATION DIS ABILITY ….Primo tavolo Creativo e Comunicativo.

Per chi sa che “le Disabilità e l’Autismo sono per Sempre…”

Per chi non sorride, perché è una realtà dei fatti…no un nuovo slogan…

Dal 1992, per promuovere la piena inclusione, i diritti e la dignità delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della società, il 3 dicembre, si celebra la giornata Internazionale per le Persone con Disabilità, purtroppo, si registrano sempre più discriminazioni, limiti e barriere soprattutto ostacoli culturali, per tanto sensibilizzare con Passione e Consapevolezza è diventata una vera missione per chi vive la disabilità di un proprio caro.

Il 19 DICEMBRE 2025 ore 10:00 e ore 16:00, presso AZ DIGITAL Srl, in Via Generale Ciro Nastri, 24 Lancusi, l’Ass.ne #Gli Amici di #iosononicolo, #anime blu in movimento, grazie a Scoutmenu e partners solidali, nell’Ambito del Progetto “NON SOLO 3 DICEMBRE” anche quest’anno presenta un Evento Gratuito, Unico, Innovativo ed Inclusivo.

Attraverso COMMUNICATION DIS ABILITY, ragazzi e ragazze, in condizione disabilitante, avranno modo di sperimentare ed esprimere tutta la propria forza creativa e mostrarla a tutti.

Le emozioni che nascono da un’esigenza, un bisogno, un sogno, con ogni mezzo, un disegno, una frase, un simbolo, …qualsiasi cosa che in team si potrà creare, con i professionisti del settore si canalizzerà in una idea creativa, per un proficuo tavolo di lavoro, stimolando lo spirito di gruppo, la creatività in generale, con tanto di merenda solidale, per un progetto sicuramente stimolante, inclusivo e magari anche a sbocco lavorativo.

Nicolò, portavoce dell’Ass.ne #Gli Amici di #iosononicolò, reduce dall’esperienza Unica di aver calcato il palcoscenico dell’Ariston di Sanremo per il Festival dell’Arte Expo 2025, con la sua Opera Artistica, dal messaggio sociale altissimo: “Siamo ali della stessa farfalla…dammi la mano e voleremo, insieme…oltre i limiti e le barriere delle disabilità dell’Autismo e degli ostacoli culturali”, con Artisti Internazionali, critici d’Arte di altissimo spessore e Ospiti illustri, come Ornella Muti, è già pronto per questa nuova avventura da condividere con Tutti per vivere un “EVENTO CREATIVO” partecipando da protagonisti, al “Primo Tavolo Creativo e Comunicativo” con incontri entusiasmanti grazie a Scoutmenu, azienda che opera nel settore del Digital Food.

EVENTO GRATUITO, Accesso su prenotazione, per info e prenotazione WhatsApp 3392808764

Si ringraziano le Istituzioni, AZ Digital, Scoutmenu, le #animeblu in movimento, Tuning is_not__Crime, Radio 28, l’Abbraccio ODV , tutti #Gli Amici di #iosononicolò, grazie a tutti i Partners consapevoli che si uniranno a noi e a chi ci dà Voce, le Associazioni amiche in rete, i giornalisti e agli organi di stampa.

Restate connessi per nuove avventure di Nicolò Artista e “Atleta della Vita” e di tutti i suoi #Amici.

A grande richiesta continua la lotteria Solidale dell’Opera di Nicolò “Ali della stessa farfalla” 2° serie.

l’Ass.ne Assistenziale #Gli Amici di #iosononicolo, non ha finanziamenti diretti e ha bisogno di sostegno, per realizzare progetti, sogni e le tante iniziative, Info: 3392808764 / 3500131609

e-mail: iosononicolo@outlook.it Sostieni con un gesto d’Amore

Iban: IT 75 X 03268 15202 052629482470 (Banca Sella) Ass.ne Assistenziale #Gli Amici di #iosononicolo

Annarita Ruggiero, tutor, assistente specialistico, mamma di Nicolò

per tutte le #anime blu in movimento e non solo.

