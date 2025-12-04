DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 4 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 4 dicembre 2025.

La Chiesa festeggia santa Barbara, venerata pure dagli Ortodossi.

Tanti cari auguri a tutte le Barbara che ci leggono!

Vissuta nel III secolo dopo Cristo, nativa della Bitinia, odierna Turchia, divenne molto famosa nel medioevo e il suo culto molto popolare, perché considerata protettrice contro i fulmini e le morti improvvise e violente.

È invocata contro la morte improvvisa per fuoco, perciò gli esplosivi ed i luoghi dove vengono conservati sono spesso chiamati “santabarbara” in suo onore. È patrona dei minatori, degli addetti alla preparazione e custodia degli esplosivi, degli armaioli e più in generale, di chiunque rischi di morire di morte violenta e improvvisa.

Molto invocata dai militari, è anche la protettrice della Marina Militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle armi di Artiglieria e Genio.

Fra i comuni italiani di cui è patrona, in Puglia, nel Salento c’è Miggiano.

Nove anni fa, 4 dicembre 2016. In Italia si tiene il terzo referendum costituzionale della storia repubblicana. Viene bocciata la riforma voluta dal governo a guida Pd di Matteo Renzi, che annuncia le sue dimissioni.

Proverbio salentino: PANE FENA A QUANDU DURA, LU MEIRU A MESURA

Pane sino a che dura, il vino misurato.

Per cui si può mangiare a sazietà mentre invece bisogna essere molto misurati quando si beve, anche del buon vino.

