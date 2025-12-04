LE CREAZIONI ARTIGIANALI DI ELISA BUONO, UNICHE, GREEN E PER UNA DONNA PROTAGONISTA NELLA QUOTIDIANITA’

di Cristina Pipoli ____________

“Il mio scopo è rendere protagonista ogni donna nella sua quotidianità, perché non farlo con attenzione? È un vantaggio per tutti” – dice Elisa Buono. I suoi tessuti rendono bella la donna, ma senza inquinare.

D- E a tal proposito, cosa ci dice?

R- “Oggi abbiamo tutti i mezzi a disposizione per avere riguardo del nostro pianeta, usiamoli!”

È sicuro, stiamo vivendo un periodo molto complicato e delicato, l’Italia intera lo sta affrontando. Elisa Buono lo sa bene; cambiare le nostre abitudini non è semplice, il futuro è incerto. Ma come tutti i periodo difficili, anche il periodo attuale mette a dura prova gli equilibri, anche nel settore moda, lo so che è complicato, ma bisogna saper fare come Elisa: avere uno sguardo ottimista verso il futuro ed educare a indossare i capi green. I suoi tessuti sono rivoluzionari e aiutano realmente a scegliere un futuro più sostenibile.

D- Ci vuole parlare di un articolo in particolare questo mese?

R- “Sì. La Borsa Bologna ha un valore affettivo per me, non a caso le ho dato il nome della mia città. Bologna è giovane, allegra, strutturata e mai banale, da qualsiasi parte la guardi ha le stesse caratteristiche che io vedo in questa borsa”.

Il sito di Elisa Buono è: https://elimeliart.it/ dove al suo interno potete trovare di tutto; Bologna è una città che unisce cultura, giovani, energie, sviluppo economico, eventi. È considerata una dei centri più frequentati del Nord Italia, capace di offrire esperienze educative, sociali, culturali di alto livello.

D- Una borsa come regalo per Natale per metterci dentro tutti i propri desideri?

R- “Sì, regalare una borsa per Natale è di ottimo auspicio, perché come spesso ripeto, la borsa non è solo un contenitore, ma lo “scrigno” dove all’interno ci sono le nostre personalità, le nostre vite, storie, sogni. In più, se vogliamo, aiutiamo il nostro artigianato a riprendersi il suo spazio. L’artigianato italiano è classe”.

D- Le borse sono il simbolo di rinascita di una donna, cosa vuole dirci al riguardo?

R- “Il mio obiettivo è rendere la donna PROTAGONISTA nella sua quotidianità, dal supermercato, al lavoro, all’aperitivo alla serata. Le donne sono forti, e sentirci bene con noi stesse, ci rende tutto possibile”.

D- Siamo alle soglie del 2026: e Lei quali progetti o sogni metterà nella sua borsa?

R- “Il mio sogno per il 2026 è fare arrivare a più donne possibili il messaggio di quanto valiamo, di tutto quello che riusciamo a fare. L’hanmade ne è la prova. L’ artigianato è l’esclusivo, non a caso la scelta di produrre un solo articolo per ogni borsa. D’altronde non esiste una donna che sia uguale ad un’altra!”

Chiudiamo dunque le porte del vecchio anno e apriamo le porte del nuovo grazie a una svolta cruciale nel settore della moda. Che come la sua creatrice è inarrestabile, non si ferma, ma avanza verso scelte più consapevoli. Elisa Buono con le sue manine laboriose assicura la necessità di garantire il rispetto dei lavoratori, ma anche del pianeta e degli animali.

Category: Costume e società, Cronaca