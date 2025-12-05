DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 5 DICEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è venerdì 5 dicembre 2025.
Si festeggia Santa Crispina.
Affettuosi auguri al nostro amico poeta e narratore in vernacolo Vincenzo Mariano che a Copertino festeggia il suo compeanno.
La luce del giorno va progressivamente sempre più diminuendo.
Da questa notte siamo in Luna Piena.
In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.
I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.
In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.
Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.
Come oggi, cento anni fa, in Russia avvenne la prima proiezione in assoluto del celeberrimo film La corazzata Potëmkin di Sergei Eisenstein.
Proverbio salentino: PISCE CUETTU E CARNE CRUTA
Pesce cotto e carne cruda.
Era il consiglio che veniva dato a chi doveva preparare questi due alimenti per renderli più gradevoli al gusto.
