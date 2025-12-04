LECCE, MUORE DI NOTTE IN UN PARCHEGGIO, INUTILI I SOCCORSI: L’AMICO SCOMPARE PRIMA DEL LORO ARRIVO

(f.f.)_____________

Una tragedia improvvisa si è consumata nelle ore notturne in via Vecchia Frigole, nei pressi del Complesso Bernini. Un uomo di 34 anni, Ilario Paiano, è morto dopo essersi accasciato a terra nel parcheggio adiacente al parco Madonna Regina della Pace di Medjugorje. I sanitari del 118 lo hanno trovato ancora vivo, anche se in condizioni disperate, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

La vicenda è avvolta da alcuni elementi che gli investigatori stanno analizzando con molta attenzione. Il giovane non era solo: con lui c’era un coetaneo residente nelle vicinanze. Sarebbe stato quest’ultimo a chiamare i soccorsi dopo che Paiano aveva cominciato a sentirsi male. Pochi istanti dopo, però, l’amico si sarebbe allontanato, lasciando il 34enne da solo. All’arrivo dell’ambulanza non era più sul posto. I carabinieri lo hanno identificato e stanno ricostruendo con precisione la sequenza dei fatti.

Secondo le prime informazioni, il malore sarebbe riconducibile a cause naturali. Sul capo della vittima è stata riscontrata una lieve contusione, ritenuta compatibile con la caduta sull’asfalto e non con un’aggressione. Ogni ipotesi alternativa viene comunque valutata, in attesa di risultati più approfonditi. Solo eventuali esami autoptici potranno chiarire definitivamente l’origine del decesso.

Gli operatori dell’Arma, intervenuti con i reparti del Nucleo operativo e radiomobile, hanno acquisito immagini e materiali utili. La zona è servita da sistemi di videosorveglianza e le telecamere poste all’ingresso del residence potrebbero aver registrato passaggi decisivi per comprendere il comportamento dei due giovani e gli ultimi istanti di vita di Paiano.

Il corpo è ora nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi”, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La morte del 34enne ha scosso parenti e amici, che piangono una scomparsa improvvisa e inspiegabile. In città restano domande e inquietudini, mentre le indagini proseguono per fare luce su ogni dettaglio di una notte segnata dalla tragedia.

Category: Cronaca