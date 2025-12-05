MAXI SEQUESTRO DI OLIO TRA BARI E LECCE: BLOCCATI 14MILA LITRI

(f.f.)____________

Un’imponente operazione di controllo ha portato ieri alla confisca di 14mila litri di olio extravergine di oliva movimentati senza le necessarie garanzie di provenienza. Il valore stimato della partita sottratta al commercio ammonta a circa 190mila euro.

Nel porto di Bari, gli ispettori dell’Icqrf di Puglia e Basilicata, insieme alla Guardia di Finanza e al personale dell’Agenzia delle Dogane, hanno individuato un trasporto privo dell’indicazione obbligatoria dell’origine. Secondo le verifiche, la merce potrebbe provenire dall’estero, con alta probabilità dalla Grecia, e sarebbe stata immessa sul mercato nazionale senza le certificazioni previste.

Parallelamente, in provincia di Lecce, è stata individuata una notevole quantità di olio extravergine non inserita nei registri aziendali. Le irregolarità riscontrate hanno fatto emergere mancanze nella tracciabilità della filiera, uno degli aspetti più delicati per garantire qualità e sicurezza ai consumatori.

La vicenda ha ricevuto apprezzamenti istituzionali. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato il ruolo degli organismi di controllo nel vigilare quotidianamente sulla filiera olearia, proteggendo trasparenza e lavoro delle imprese italiane.

Parole di elogio sono arrivate anche dall’onorevole Saverio Congedo, che ha evidenziato l’importanza di interventi di questo tipo per contrastare frodi e tutelare l’eccellenza produttiva: un patrimonio che rappresenta uno dei cardini dell’economia regionale e nazionale.

Le indagini sulle responsabilità e sulla destinazione dell’olio sequestrato proseguono, mentre il comparto agricolo ribadisce la necessità di controlli serrati a tutela della qualità del Made in Italy.

