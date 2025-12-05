ONDATA DI ASSALTI AI BANCOMAT, IL SIAP SOLLECITA RINFORZI IMMEDIATI
(f.f.)______________
Cresce l’allarme per i ripetuti colpi ai bancomat registrati in diversi centri della regione. Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, attraverso il segretario regionale Francesco Tiani, ha lanciato ieri un appello urgente alle istituzioni affinché venga potenziata la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.
Secondo il SIAP, gli attacchi agli sportelli automatici non rappresentano solo una questione di ordine pubblico, ma un segnale preoccupante per la sicurezza delle comunità locali. Tiani ha invitato il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le autorità regionali e nazionali a intervenire con misure concrete.
La richiesta è chiara: assegnare alla Puglia un numero adeguato di operatori della Polizia di Stato, in modo stabile e non episodico, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte alla criminalità predatoria. Serve una pianificazione strutturata dei presìdi, per evitare che gli interventi siano soltanto reattivi.
Il sindacato sottolinea che la presenza dello Stato deve essere tangibile nella vita quotidiana dei cittadini, dai piccoli centri ai capoluoghi. Un rafforzamento degli organici, spiega Tiani, permetterebbe di prevenire i reati e non solo di intervenire quando l’emergenza esplode.
Il richiamo del SIAP si aggiunge a quello dell’ANCI Puglia, che da tempo segnala l’esigenza di posti di polizia rafforzati per contrastare il fenomeno crescente dei colpi notturni ai bancomat.
