AGGRESSIONE IN STRADA A BRINDISI: FERMATO UN GIOVANE SOSPETTO

Una passeggiata serale con il proprio cane si è trasformata in un episodio di violenza che ha richiesto l’intervento immediato della Polizia di Stato. Nella notte del 26 novembre, una donna è stata avvicinata e aggredita da un giovane nei pressi della Provinciale per San Vito, non lontano dalla struttura per senza tetto situata lungo la stessa arteria.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti e passanti che hanno contattato il numero unico di emergenza, dopo aver notato la scena e il coltello stretto nel pugno dell’uomo. Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati, l’aggressore si era già dileguato, mentre la donna, visibilmente turbata, ha riferito di essere stata spinta, strattonata e colpita al volto con un pugno. L’aggressore, per sfogare la sua rabbia, avrebbe anche preso a calci il cagnolino che la accompagnava. La vittima presentava inoltre una ferita a un dito, provocata dall’arma da taglio.

Gli agenti dell’UPGSP hanno immediatamente avviato una ricognizione dell’area, individuando diversi sistemi di videosorveglianza utili a ricostruire l’accaduto. L’analisi delle riprese registrate nella zona e la conoscenza capillare del territorio da parte delle pattuglie in servizio hanno permesso, la mattina successiva, di rintracciare un giovane corrispondente alla descrizione fornita dalla donna.

Quando è stato fermato, lo stesso uomo indossava identici capi di abbigliamento rispetto alla sera dell’aggressione e aveva con sé, nascosto in un marsupio, un coltello con manico chiaro, compatibile con quello segnalato dalla vittima. La donna, pur provata da quanto vissuto, ha riconosciuto senza esitazione l’autore dell’atto.

Il giovane, irregolare sul territorio italiano secondo quanto accertato dagli agenti, è stato denunciato e segnalato all’Autorità Giudiziaria. Parallelamente, l’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure previste per l’allontanamento dal Paese. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha autorizzato il provvedimento di espulsione.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza dell’indagato, in attesa delle successive verifiche processuali.

