AUTO IN FIAMME A TAVIANO E A LECCE

(f.f.)__________

Due incendi quasi in contemporanea hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco nella notte tra giovedì e venerdì.Il primo episodio si è verificato a Taviano, in via Benedetto Croce, intorno alle 3.40. Una Fiat Idea, di proprietà di una 68enne ma utilizzata dal figlio, è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto è accorsa una squadra dei pompieri del distaccamento di Gallipoli, che ha spento il fuoco evitando conseguenze peggiori.

Il calore sprigionato dal rogo ha però raggiunto anche una Opel Zafira parcheggiata accanto, causando danni alla carrozzeria. I carabinieri stanno conducendo gli accertamenti per capire l’origine dell’incendio.Poco più di un’ora dopo, un secondo intervento è stato necessario nel capoluogo salentino, in via Ascoli Piceno.

Erano da poco passate le 5 quando le fiamme hanno investito la parte frontale di una Fiat 500L intestata a una 50enne. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno domato il rogo in pochi minuti. La natura dell’incendio appare verosimilmente dolosa. Una pattuglia della polizia stradale ha affiancato le operazioni. Le cause dei due episodi sono ora al vaglio delle autorità competenti.

Category: Cronaca