DIARIO DEL GIORNO / SABATO 6 DICEMBRE 2025
Oggi è sabato 6 dicembre 2025.
La Chiesa, non solo quella cattolica, ma pure quella ortodossa e quelle di altre confessioni, festeggia San Nicola, (270 – 343 d.C.) vescovo di Myra, oggi Demre, in Turchia. È noto anche al di fuori del mondo cristiano perché la sua figura ha dato origine al mito di Santa Claus (o Klaus), conosciuto in Italia come Babbo Natale.
E’ il santo patrono di numerose città europee, nel Salento di Caprarica di Lecce, Corigliano d’ Otranto, Cursi, Maglie, Salve, Specchia, Squinzano.
A Lecce il nostro amico Luciano Zecca compie 68 anni: buon compleanno!
1975. Come oggi, cinquanta anni fa, si svolge a Roma la prima manifestazione nazionale del Movimento Femminista italiano.
Proverbio salentino: LU MANGIARE SENZA BIERE ETE COMU LU NULATU SENZA CHIOERE
Il mangiare senza bere è come il (cielo) nuvoloso senza pioggia.
Come dire che una tavola senza il vino, è come una promessa non mantenuta.
