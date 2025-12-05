MAXI SEQUESTRO DI ABBIGLIAMENTO FALSO NEL SALENTO: DUE DENUNCIATI

(f.f.)__________

Un’operazione di controllo della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un vasto commercio di abbigliamento con marchi imitati. I militari della Compagnia di Otranto hanno intercettato due persone, entrambe straniere, che giravano tra i comuni del Sud Salento proponendo a privati capi con loghi di griffe famose, spacciati per originali. Durante l’attività investigativa è emerso che i due indagati gestivano una vera e propria vendita ambulante porta a porta.

Al termine delle verifiche i finanzieri hanno sequestrato due auto utilizzate per gli spostamenti e ben 1.330 articoli considerati non autentici: giubbotti, felpe, borse, accessori e altri capi riportanti marchi riconducibili a Prada, Louis Vuitton, K-way, Balenciaga e altri marchi di lusso.Secondo le stime, se gli articoli fossero stati piazzati sul mercato avrebbero generato guadagni illeciti per diverse migliaia di euro, alimentando il fenomeno della contraffazione.I due cittadini rumeni sono stati denunciati alla Procura per reati legati alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti con loghi falsi, importazione e vendita di merci contraffatte e ricettazione.

Restano, tuttavia, presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Gli accertamenti proseguono per individuare la rete di approvvigionamento e tutto il sistema che riforniva i due venditori, con l’obiettivo di colpire la filiera alla radice.

La produzione e diffusione di merce non autentica, oltre a favorire evasione fiscale e circuiti criminali, danneggia le aziende regolari, sottraendo lavoro e risorse all’economia legale.

Category: Cronaca