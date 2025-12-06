UN LECCE IN CRESCITA VA A CREMONA PER TROVARE CONFERME

(Rdl) ______________ Cremonese e Lecce sono reduci da due vittorie nell’ultima di campionato: prestigiosa quella dei Lombardi a Bologna, ma altrettanto importante quella dei Salentini al Via del Mare contro il Torino.

In classifica, i primi, dopo un inizio stratosferico e un inevitabile rallentamento, sono a metà graduatoria con 17 punti, quattro in più degli avversari di domani, che comunque si sono issati in una posizione relativamente tranquilla.

Entrambe le squadre, sono a caccia di conferme.

“Siamo alla ricerca di non abbassare la guardia. Dobbiamo tenere alte attenzioni e ritmi, sia nei contenuti sia nella ricerca” – ha detto pochi minuti fa, al Via del Mare, prima della partenza per il Nord, nella consueta conferenza stampa della vigilia (nella foto) Eusebio Di Francesco, il quale, fra le altre cose, ha poi aggiunto:

“Il gioco per un attaccante come Vardy e i calci piazzati sono i loro punti di forza. Dovremo essere attenti e provare a rovinare questa loro qualità”.

E il Lecce? Come sta? Che farà?

“La squadra sta crescendo, dobbiamo essere più qualitativi nelle scelte e avere umiltà e dedizione nell’approccio. Questo deve essere il nostro dogma. Aggressività e intensità devono andare di pari passo. Il termine ‘distruggere’ non mi piace. Preferisco costruire, sia nella fase difensiva, sia nelle scelte offensive”.

A Cremona, città dei violini e dei torroni, c’è già una marcata atmosfera natalizia. Il meteo parla di grande nebbia a mattino e sera, poi sole a tratti, nubi sparse e temperatura fredda, insomma, quanto di più tipico per la pianura Padana di questa stagione.

Si gioca domenica 7 dicembre allo storico stadio Zini, arbitra il signor Giuseppe Mucera di Palermo, fischio di inizio alle 12.30.

