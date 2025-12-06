UOMO FERITO A COLTELLATE NELLA NOTTE A GALLIPOLI, E’ GRAVE

(f.f.)__________

Le prime ore della notte sono state segnate da un episodio di violenza in via Vittorio Alfieri. Intorno all’una, una chiamata di emergenza ha spinto i carabinieri a intervenire per un’aggressione con arma da taglio. Al loro arrivo, i militari hanno trovato un uomo di 42 anni disteso sull’asfalto, con profonde ferite nella zona addominale causate da due colpi di coltello.

La vittima, già conosciuta alle forze dell’ordine, era in condizioni critiche. Un’ambulanza del 118 ha provveduto a portarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù”. Vista la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto un ulteriore trasferimento al “Vito Fazzi” di Lecce, dove il ferito si trova ricoverato con prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare rapidamente il presunto responsabile: un 50enne del posto, anch’egli noto alle autorità.

L’uomo è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere delle accuse di lesioni gravi e porto illecito di arma. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire quale sia stato il motivo che ha portato alla violenta lite, sulla quale al momento non emergono dettagli ufficiali.

Category: Cronaca