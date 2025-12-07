DETENUTO AI DOMICILIARI SORPRESO A PASSEGGIARE VICINO AD UN BAR

(f.f.)__________

Gli agenti delle volanti si sono accorti della sua presenza all’esterno di un locale in zona centrale e, conoscendo bene la sua situazione giudiziaria, hanno deciso di intervenire. L’uomo, 53 anni, non avrebbe dovuto trovarsi per strada: da mesi era sottoposto ai domiciliari dopo un arresto legato al traffico di stupefacenti. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 21.30, in viale Imperatore Adriano.

I poliziotti, notandolo nei pressi di un bar, si sono avvicinati per verificare se fosse autorizzato a uscire. L’accertamento ha confermato ciò che sospettavano: nessun permesso in tasca e nessuna deroga che giustificasse la sua presenza fuori dall’abitazione. Accompagnato in Questura per le procedure previste, il 53enne è stato quindi denunciato per evasione. Dopo la segnalazione al magistrato di turno, è stato riaccompagnato nella casa in cui sta scontando la misura cautelare.

Nei prossimi giorni, non si esclude che possa essere disposto un provvedimento più severo. L’uomo era finito in manette lo scorso marzo, durante un controllo in via Gentile. Già affidato in prova ai servizi sociali, era stato trovato in possesso di ingenti quantità di cocaina e di un coltello a serramanico.

La perquisizione, estesa poi all’abitazione, aveva permesso di scoprire circa due etti di droga nascosti dentro una scatola di derivazione elettrica, insieme a materiale per il confezionamento, denaro e un bilancino. Ora, dopo essere stato sorpreso lontano da casa, dovrà nuovamente rispondere alla giustizia.

Category: Cronaca