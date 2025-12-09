PARTE GIOVEDI’ 11 A GALATONE LA NUOVA STAGIONE DEI ‘TEATRI DELL’AGIRE’ DIRETTA DA SALVATORE DELLA VILLA. ECCO LUOGHI, DATE E ORARI DI DICEMBRE

(Rdl) _____________

Parte giovedì 11 dicembre 2025, dal Teatro Don Mimino Colazzo di Galatone, con un preludio di un mese, la nuova stagione di teatro musica e cultura ‘Teatri dell’Agire’ anno ottavo 2025.26 diretta da Salvatore Della Villa (nella foto). La programmazione del mese di dicembre alternerà musica e prosa, con spazio alle esercitazioni sceniche degli allievi della Scuola di Teatro, con nuovi debutti e collaborazioni

Si partirà con lo spettacolo SHIMIZÉ Voci per Stefano Benni, con gli allievi attori della ‘Scuola di Teatro’ delle tre sedi di formazione (lo spettacolo sarà diverso per ogni replica) per la regia di Salvatore Della Villa. Il primo gruppo andare in scena sarà quello dei ragazzi e gli adulti di Galatone presso il Teatro Don Mimino Colazzo (giovedì 11 dicembre ore 20.00), per proseguire con il gruppo adulti di Lecce in scena presso la Masseria Storia (domenica 14 dicembre ore 20.00), ed infine il gruppo ragazzi di Maglie presso l’Ass. Bud Powell (sabato 20 dicembre ore 19.00). Shimizé è il racconto della sirena di Stefano Benni, citando Karl Kraus, un intellettuale austriaco, polemista e drammaturgo, noto per le sue critiche alla società e alla cultura della sua epoca. ‘In nessuna lingua è difficile intendersi come nella propria lingua’. Lo spettacolo è un omaggio a Stefano Benni che gli allievi della Scuola di Teatro portano in scena in forma di monologo e reading, con una selezione dei racconti, dei monologhi e delle ballate dell’autore bolognese recentemente scomparso.

La programmazione prosegue con la sezione musicale ‘ConcertAzioni’. Quattro concerti per quattro progetti giovani e inediti. Grazie al sostegno del Nuovo Imaie, saranno programmati quattro concerti di promozione discografica. Uno sguardo alla nuova scena musicale, con gruppi e formazioni che attraversano l’Italia a l’Europa, dal Belgio a Torino, passando per Roma fino alla provincia leccese.

Primo concerto sabato 13 dicembre 2025 (ore 20.30) presso il Palazzo Ducale di Seclì, i Nugara Trio presentano il loro album di debutto Point Of Convergency, prodotto e pubblicato dall’etichetta italiana Gleam Records di Angelo Mastronardi. Francesco Negri, Viden Spassov e Francesco V. Parsi sono tre giovani musicisti provenienti da diverse città d’Italia, rispettivamente Genova, Torino e Firenze, che si conoscono ai seminari di Nuoro Jazz 2021. Decidono di omaggiare il luogo della loro nascita e la magia della terra sarda con un nome derivato da Nugoro, nome antico di Nuoro. Una musica di difficile collocazione artistica e di genere, ricca, complessa, melodica: ognuno dei tre musicisti porta all’interno del disco quello che è il suo bagaglio musicale e culturale, spesso in confitto, frutto di un processo di creazione mai banale e a volte contraddittorio ma sempre in grado di raggiungere quel grado di equilibrio e di armonia che rende Point Of Convergency un disco che vive di vita propria. I tre musicisti hanno riversato nei brani alcune delle loro maggiori influenze musicali verso le quali sono in debito; dalla musica classica e romantica, al folk e alla world music, il pop, il progressive rock e infine il jazz che, con la sua capacità di fagocitare suggestioni e restituirle con un volto nuovo, chiude il cerchio.

La sezione musicale proseguirà giovedì 18 dicembre (Masseria Storia, Lecce, ore 20.30) con i Genera che presenteranno il loro primo disco ACTIVE OBSERVATION conLuca Venitucci (pianoforte, elettronica), Dario Miranda (contrabasso) Ermanno Baron (batteria). La formazione strumentale si richiama inequivocabilmente a quella del piano trio di matrice jazzistica, e tuttavia tale riferimento viene ampliato e condotto verso territori imprevedibili grazie all’uso di tecniche estese, dispositivi elettronici e sonorità inusuali come quelle della melodica trattata con effetti. La musica di Genera è dunque il frutto del combinarsi di intenzioni diverse e complementari: esplosioni free e incalzanti grooves si intersecano con momenti maggiormente introspettivi e cameristici, perlustrazioni sonore acustiche ed elettroacustiche si connettono con parti più dilatate e quasi ambient.

Venerdì 19 alle ore 20.00, ritornano in scena gli allievi attori della ‘Scuola di Teatro’ del gruppo ragazzi e adulti di Galatone presso il Teatro Don Mimino Colazzo con lo spettacolo L’urlo astio, rancori e malcontenti inespressi prima del Natale, per la regia di Salvatore Della Villa.

Domenica 21 dicembre (Teatro Don Mimino Colazzo di Galatone, ore 19.30) Listo presenta GLIESE 581G.Concerto di Alessandro Simonetti in arte Listo, giovane artista e studente del Conservatorio ‘Tito Schipa’ di Lecce in pianoforte jazz. L’album parla di un viaggio interstellare alla ricerca del proprio posto nell’universo, fino ad arrivare ad una realizzazione sconvolgente, ma senza dubbio importante per la crescita di ognuno.

A ridosso del Natale, un concerto per famiglie HUMORESQUE Suite Fantastica con l’orchestra da camera Eleusi e la voce recitante di Salvatore Della Villa. Una doppia replica il 22 dicembre presso il Teatro Don Mimino Colazzo di Galatone (ore 20.00) e il 23 dicembre presso la Biblioteca di Palazzo Lubelli a Giuggianello (ore 18.30).

Il concerto è un susseguirsi di racconti comici, umoristici appunto, a cui fanno da spalla musiche per quartetto d’archi e violino solista dallo spirito allegrissimo e vivacissimo.

‘ConcertAzioni’ si concluderà sabato 27 dicembre (Palazzo Ducale di Seclì, ore 20.30) con Francesco Negro e Gabriele di Franco duo con la presentazione di CANTABILE, un viaggio quieto, che continua l’esplorazione iniziata nel loro primo album, ma accentua notevolmente la passione di Gabriele e Francesco per la melodia e la cantabilità che rimane il punto di forza in tutto lo scorrere dell’album. Timbri acustici del pianoforte che si confondono con i suoni di una chitarra semiacustica che modula sino all’elettronica pura.

Per sezione prosa, domenica 28 dicembre (ore 19.00) presso il Teatro Don Mimino Colazzo di Galatone, sarà in programmazione il monologo 1939. UNA VITA A DOMINO L’isola di Mussolini in Puglia, scritto, diretto e interpretato da Alfredo Traversa. Racconta la storia di Domenico, pescatore, che nell’anno 1939 fu deportato per non aver fatto il saluto romano al podestà di Bari. Deportato ingiustamente in un’isola della Puglia voluta dal Duce dove si rinchiudono gli omosessuali italiani, a San Domino. In quell’anno le vicende di Domenico si intrecciano con Aldo Moro che viene assunto all’Università di Bari, a Batman il fumetto americano che invaderà il mondo. Deportato sull’isola vivrà amicizie con altri italiani tutti omosessuali, provenienti da varie regioni d’Italia, districandosi tra i dialetti regionali. Uno sguardo ironico e particolare dell’Italia di quel tempo attraverso tanti personaggi che sono interpreti di singolari circostanze di vita.

Chiuderà questa prima parte di ‘Teatri dell’Agire’ la nuova produzione di Tracce Creative ALMARANDA per Stefano Benni con Chiara Serena Brunetta, Salvatore Cezza, Angelo Rizzo per la regia di Salvatore Della Villa. In replica il 29 dicembre presso Teatro Don Mimino Colazzo di Galatone (ore 20.00), il 30 dicembre presso Masseria Storia a Lecce (ore 19.00) e il 3 gennaio presso la Biblioteca di Palazzo Lubelli a Giuggianello (ore 18.30). ‘Almaranda’ è un viaggio immersivo in un mondo di fantasie e personaggi onirici, immaginario, creato dalla penna visionaria di Stefano Benni. Attraverso una serie di racconti e personaggi straordinari, l’opera esplora le profondità dell’animo umano, rivelando stravaganze, vulnerabilità, eccessi e sogni. Con la sua scrittura unica e poetica, Stefano Benni ci guida in un percorso di scoperta e riflessione, dove la parola e la fantasia si fondono in un teatro giovane e vibrante.

La stagione ‘Teatri dell’Agire’ è resa possibile grazie alla disponibilità dei luoghi di spettacolo messi in rete, ovvero grazie alla disponibilità della Parrocchia SS. Cosma e Damiano di Galatone, e della dimora storica ‘Masseria Storia’ di Lecce, e grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Seclì e di Giuggianello.

Ingresso gratuito per gli spettacoli del 11-14-19-20-23 dicembre 2025 e 3 gennaio 2026

Info e Prenotazioni:

Prenotazione telefonica con WhatsApp al 379.3366994

Biglietto €10,00 intero, €8 ridotto per residenti di Seclì, under 25 e over 65

PALAZZO DUCALE Via De Nicola, Seclì

TEATRO ‘DON MIMINO COLAZZO’ Via Vescovo M. Vaglio, Galatone

MASSERIA STORIA Via G. Cimabue 14, Lecce

ASS. BUD POWELL Largo Stazione 5, Maglie

BIBLIOTECA PALAZZO LUBELLI Via Roma 22, Giuggianello

