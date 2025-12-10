DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è martedì 10 dicembre 2025.
La Chiesa festeggia San Donato e Santa Eulalia.
Buon onomastico ai tanti nostri amici e lettori che si chiamano Donato.
Oggi è la giornata internazionale per i diritti degli animali, in seguito alla dichiarazione universale dei diritti dell’ animale, approvata dall’ Unesco nel 1978.
E’ pure il giorno della consegna dei premi Nobel in Svezia e in Norvegia.
Sessanta anni fa, come oggi, al ‘Fillmore’ di San Francisco tenevano il loro primo concerto in pubblico i Grateful Dead, gruppo storico della musica rock.
Nel 1936 in questo giorno morì a Roma Luigi Pirandello, nato a Girgenti, Agrigento, il 1867 . Drammaturgo e narratore, rivoluzionò il teatro del Novecento, divenendo uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi. Pur prendendo le mosse dal verismo di scuola siciliana, nella sua opera si delineano una visione angosciosamente relativistica della vita e del mondo, che precorre temi definitivamente moderni. Fu il teatro, però, a diffondere ovunque la sua fama: dalla commedia borghese degli esordi, nella cd. seconda maniera il dramma dell’essere e del parere lievita in simbolo e allegoria dell’esistenza. Nel 1925 Pirandello fu tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali fascisti, redatto da Giovanni Gentile.
Proverbio salentino: L’ERBA CA NU BOI, NASCE INTRA L’ERTU TOU
L’erba che non vuoi, nasce dentro all’ orto tuo.
Purtroppo spesso la vita si diverte e ci “regala” situazioni di cui avremmo volentieri fatto a meno.
