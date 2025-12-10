NOVITA’ EDITORIALI / “duchessa”, I RACCONTI DI INCONTRI PERICOLOSI DI GIOVANNA REPETTO

di Raffaele Polo _________

Che volete, ci ha subito affascinato la copertina di questo libro: abbiamo riconosciuto subito quella intensa e particolare atmosfera che Giovanna Repetto riesce a evocare nei suoi scritti, dote più unica che rara, della quale fu maestro Dino Buzzati. E, in effetti, in questo ‘duchessa’ (Delos, 144 pagine, 15 euro) vezzosamente scritto in minuscolo è proprio inutile cercare un solo filo conduttore tra questi suoi racconti: perchè ogni testo si collega agli altri in mille differenti riverberi di significato.

Inoltre, adottando uno dei consigli di Julio Cortázar, “come un camaleonte” il suo stile muta e assume il colore di ogni differente clima narrativo. Eppure è sempre lei, Giovanna Repetto, perché sorniona la sua voce vibra tra le righe, e noi la riconosciamo. Come, accarezzandolo nel buio, riconosciamo il gatto che ci ha legati a sé per sempre.

Amori impossibili tra esseri umani e creature mitologiche; donne abbandonate messe di fronte all’ultima occasione di una vita; beffardi rovesciamenti di ruolo tra vittime e carnefici; personaggi che scavano nel proprio passato per liberarne i fantasmi; fantasie buzzatiane sul momento liminare in fondo a un’esistenza; e infine lei, Duchessa, gatta magica che balza dalle pagine dell’ultimo racconto, e che in un finale memorabile sigillerà il contratto che la lega alla sua nuova padrona.

Giovanna Repetto, nata a Genova, vive attualmente a Roma dove esercita la professione di psicologa e scrittrice.

È redattrice della rivista Il Paradiso degli Orchi.

