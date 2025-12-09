VENTI CHILI DI HASHISH SEQUESTRATI SULLA STATALE A FRANCAVILLA FONTANA: ARRESTATO CORRIERE DELLA DROGA

(f.f.)___________

Un massiccio sequestro di droga è stato eseguito nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 7, dove la Polizia di Stato ha intercettato un mezzo che trasportava un rilevante carico di hashish. Alla guida c’era un ragazzo nato nel 2003, senza precedenti, ora finito in carcere con l’accusa di traffico di stupefacenti.

L’intervento rientra in una più ampia attività di controllo sulle principali vie di collegamento verso la provincia, considerate frequentemente rotte preferenziali per la circolazione illegale di droga. Per l’occasione, gli investigatori della Squadra Mobile di Lecce avevano predisposto un servizio di osservazione e sbarramento nelle zone di confine con il Brindisino.

Verso le 18, un’auto civetta ha notato un veicolo che procedeva ad alta velocità, prima in direzione Brindisi e poi verso Taranto. Durante il tragitto, il conducente ha compiuto manovre pericolose, inducendo gli agenti a intervenire con un controllo immediato. All’altezza dello svincolo per Francavilla Fontana, in zona industriale, la vettura è stata infine fermata grazie ai lampeggianti di emergenza.

Il comportamento nervoso dell’automobilista e l’odore di cannabis proveniente dall’abitacolo hanno spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione. Nel bagagliaio, accuratamente sistemati, sono comparsi duecento panetti di hashish dal peso totale di circa venti chili. I test preliminari hanno confermato la natura della sostanza, che appariva già pronta per essere immessa sul mercato.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre campioni verranno sottoposti ad analisi approfondite da parte della Polizia Scientifica. La quantità rinvenuta e le modalità di trasporto fanno ipotizzare che il giovane potesse costituire l’anello di una filiera destinata a rifornire più zone di spaccio tra Lecce e Brindisi.

Dopo le formalità di rito, il fermato è stato accompagnato nella sede della Squadra Mobile. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Brindisi, è stato trasferito nel carcere cittadino in attesa della convalida dell’arresto.

Category: Cronaca