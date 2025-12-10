FIAMME NELLA PERIFIERIA DI LECCE: DISTRUTTO UN APPARTAMENTO

(f.f.)____________

Un violento incendio ha reso inabitabile un appartamento alla periferia di Lecce, dove martedì sera un rogo improvviso ha divorato stanze e arredi provocando danni ingenti, stimati in svariate decine di migliaia di euro.

L’allarme è scattato attorno alle 23, in un’abitazione di via Roggerone, nella zona di San Ligorio. Le fiamme, partite dal soggiorno per cause ancora sotto verifica, sembrano essersi originate da un guasto all’impianto elettrico. L’appartamento, al momento del fatto, era vuoto, circostanza che ha evitato conseguenze per le persone.

Richiamati dai residenti che avevano notato il bagliore e il fumo, i vigili del fuoco del comando provinciale sono arrivati rapidamente sul posto, insieme a una pattuglia delle volanti della questura. I soccorritori hanno circoscritto il fuoco e spento il rogo dopo diversi minuti di intervento.

Il salone è stato completamente distrutto, e le alte temperature hanno annerito pareti e soffitti anche nelle stanze adiacenti. La struttura ha riportato danni così evidenti da rendere l’appartamento temporaneamente inutilizzabile. Dopo un primo esame, l’edificio è stato dichiarato inagibile a causa delle lesioni provocate dalle fiamme.

Per la mattinata è previsto un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici comunali, che dovranno valutare l’entità definitiva dei danni e indicare le operazioni necessarie per il recupero dell’immobile.

Category: Costume e società