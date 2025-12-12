DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 12 DICEMBRE 2025
Oggi è venerdì 12 dicembre 2025.
La Chiesa ricorda la Madonna “nostra signora di Guadalupe” apparsa in Messico nel 1535.
A Salice Salentino, festeggia il suo compleanno la ‘nostra’ Flora Fina: da tutta la redazione di leccecronaca.it tanti affettuosi auguri.
Lo stesso – tanti affettuosi auguri – alla nostra amica Dalila Grandioso, che a Copertino festeggia il suo compleanno.
E auguri di felice compleanno alla collega Viviana Carrone che a Lecce compie 49 anni.
Per sempre il 12 dicembre nella memoria collettiva condivisa viene associato al 12 dicembre 1969, alla strage di Piazza Fontana nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano: sedici morti e ottantotto feriti. L’ inizio di una dei capitoli più bui dell’ intera storia italiana: la così detta “strategia della tensione”.
Proverbio salentino: FENA A NATALE NE FRIDDU NE FAME, TE NATALE A NANTI TE TREMULANU LI ACANTI
Fino a Natale né freddo né fame, da Natale in avanti, ti tremano i fianchi.
Questo perché in passato la nostra gente dipendeva prevalentemente dalla terra, i sistemi di conservazione del cibo non erano quelli di oggi, e quindi sino alla fine di dicembre c’era cibo a sufficienza, e anche la temperatura diventa particolarmente rigida nei mesi di gennaio e febbraio.
Category: Costume e società