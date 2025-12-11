LECCE – PISA, SFIDA “importante e delicata”
(Rdl) ______________ Neanche il tempo di pensare all’ultima partita, persa malamente con la Cremonese
“È troppo facile dire ciò che dobbiamo fare meglio di Cremona. L’approccio è stato giusto, con ottime trame che andavano concretizzare. Poi, anche se non mi piace parlare di episodi, è stato il rigore a cambiare la partita“
ed è già tempo di pensare alla prossima contro il Pisa
“Serve reagire e restare la partita, quindi da non ripetere c’è l’esserne usciti nonostante i cambi”.
Nella consueta conferenza stampa della vigilia di pochi minuti fa al Via del Mare (nella foto), Eusebio Di Francesco ha poi definito la gara “importante e delicata, ma non determinante”, aggiungendo che nella lotta per non retrocedere “c’è grande equilibrio, con nulla ti trovi da quattordicesimo a diciassettesimo e viceversa. Per questo, come in campo, serve equilibrio, sarebbe gravissimo esaltarsi per un successo con il Torino o deprimersi post la Cremonese”.
Niente conferenza stampa invece per Alberto Gilardino, l’allenatore del Pisa, che è terzultimo in classifica, a quota 10 punti, tre in meno del Lecce, sceso al quart’ultimo posto.
Si gioca al Via del Mare venerdì 12 dicembre, arbitra il signor Juan Luca Sacchi di Macerata, fischio di inizio alle 20.45.
Category: Costume e società