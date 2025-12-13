AVEVA VENTI CHILI DI HASHISH NEL BAULE, 22ENNE RESTA IN CARCERE: ‘LAVORO ACCETTATO PER SOLDI’

(f.f.)__________

Ha ammesso di aver accettato di trasportare un ingente carico di droga in cambio di una somma di denaro, ma ha scelto di non collaborare con gli investigatori. È comparso davanti al giudice Lucas Maciel Braz, 22 anni, residente a Lecce, arrestato nei giorni scorsi dopo essere stato fermato con l’auto carica di hashish.Durante l’interrogatorio, il giovane – difeso dagli avvocati Dario Paiano e Roberta De Paolis – ha riconosciuto le proprie responsabilità, spiegando di essersi messo alla guida per necessità economiche.

In cambio del viaggio avrebbe dovuto ricevere 1.400 euro, compenso che non ha mai incassato a causa del blocco da parte delle forze dell’ordine. Nessuna indicazione, però, su chi gli abbia affidato lo stupefacente o su chi fosse destinato a riceverlo: su questi aspetti l’indagato ha mantenuto il silenzio. Al termine dell’udienza, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ha confermato l’arresto disponendo la detenzione in carcere. Secondo la magistrata, misure meno restrittive non sarebbero sufficienti a evitare il rischio di reiterazione del reato.

Nel provvedimento, il giudice ha evidenziato come il 22enne si sia consapevolmente inserito in un circuito criminale legato al traffico di stupefacenti, accettando un incarico particolarmente pericoloso e lontano dal proprio territorio di residenza. La condizione di difficoltà economica, viene precisato, non attenua la gravità della scelta compiuta. Determinante, inoltre, la decisione dell’indagato di non fornire alcun contributo alle indagini: un atteggiamento che, secondo il tribunale, rafforza il legame con l’ambiente criminale e rende inadeguate soluzioni alternative alla custodia in carcere.

L’operazione che ha portato all’arresto risale alla sera dell’8 dicembre ed è stata condotta dalla Questura di Brindisi. Gli agenti, informati di un presunto trasporto di droga, hanno intercettato una Lancia Delta grigia lungo la statale 379, nei pressi dello svincolo per Francavilla Fontana. Il veicolo procedeva a velocità sostenuta e con manovre irregolari, attirando l’attenzione delle pattuglie.

Fermata l’auto e identificato il conducente, i poliziotti hanno avvertito un forte odore provenire dall’abitacolo. La perquisizione ha portato alla scoperta di circa 200 panetti di hashish nascosti nel bagagliaio, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi.

La sostanza è stata sequestrata e il giovane trasferito nel carcere di Brindisi, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

