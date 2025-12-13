AUTOCARRO AZIENDALE RUBATO E DATO ALLE FIAMME NELLE CAMPAGNE

(f.f.)____________

Colpo audace in pieno giorno ai danni di un’azienda del territorio. Nella tarda mattinata ignoti si sono impossessati di un furgone utilizzato per lavori di impiantistica elettrica, portandolo via dalle strade del paese senza destare particolari sospetti.L’allarme è scattato poco dopo grazie al sistema di localizzazione satellitare installato sul mezzo.

Il segnale ha condotto proprietari e carabinieri in una zona rurale alle periferie di Supersano, ma la scoperta è stata amara: l’autocarro, un Iveco Daily, era stato abbandonato lungo una strada di campagna ed era già avvolto dalle fiamme. Prima di appiccare l’incendio, i responsabili hanno svuotato il cassone, appropriandosi di numerosi utensili da lavoro, tra cui attrezzature professionali di valore come un martello pneumatico.

Subito dopo, nel tentativo di cancellare ogni traccia, hanno dato fuoco al veicolo, riducendolo in gran parte in cenere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casarano insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Dell’autocarro restano ora solo lamiere annerite.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del furto e dell’incendio, mentre l’azienda danneggiata fa i conti con un grave danno economico. Le indagini proseguono.

Category: Cronaca