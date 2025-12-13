DUE BRILLANTI OPERAZIONI ANTIDROGA DELLA POLIZIA DI STATO A LECCE E A SAN FOCA, ARRESTATI DUE GIOVANI

Report della Questura di Lecce _____________

Due arresti per droga tra Lecce e la costa adriatica: sequestrata cocaina pronta per lo spaccio

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato, che nella giornata di ieri ha messo a segno due distinti arresti nel territorio salentino, a seguito di servizi volti al controllo del territorio disposti dal Sig. Questore di Lecce.

Primo intervento: arresto nel capoluogo

Nel corso dei servizi di contrasto al consumo degli stupefacenti, intensificati nelle aree urbane maggiormente esposte al fenomeno dello spaccio, gli investigatori dalla Squadra Mobile – Sezione Antidroga della Questura di Lecce, hanno notato un’autovettura con a bordo più giovani procedere a forte velocità nelle zone periferiche della città.

Uno dei passeggeri, classe 2002, sceso improvvisamente dal veicolo, si è allontanato a passo svelto stringendo qualcosa sotto gli indumenti, attirando l’attenzione degli operatori.

Il soggetto è stato immediatamente raggiunto e fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Sin dai primi istanti si è mostrato insofferente al controllo; la successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire un involucro contenente cocaina, per un peso di circa 55 grammi, confezionata e pronta per la cessione.

Per quantità e modalità di detenzione, la sostanza è risultata chiaramente destinata allo spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Lecce, in attesa di convalida.

Secondo intervento: arresto lungo la litoranea adriatica

Nel primo pomeriggio, un altro equipaggio civetta della Sezione Antidroga ha proceduto al controllo di un veicolo nei pressi della località marina di San Foca, lungo la SP 366. Anche in questo caso il conducente, un giovane dell’84, ha manifestato un comportamento sospetto, continuando a portare le mani nelle tasche nonostante gli inviti degli operatori a rimanere fermo.

Dal controllo sono emerse due confezioni di cocaina, ciascuna del peso di circa 55 grammi, occultate negli indumenti. La perquisizione personale ha inoltre consentito di rinvenire un’ulteriore dose già pronta per la vendita.

Le successive verifiche domiciliari, estese all’abitazione dell’indagato, hanno portato al sequestro di materiale per il confezionamento, tra cui un bilancino di precisione, involucri in cellophane e residui di sostanza stupefacente.

Nel complesso, sono stati sequestrati oltre 110 grammi di cocaina, confermando l’ipotesi dell’attività di spaccio.

Anche in questo caso, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’associazione dell’arrestato presso la casa circondariale di Lecce, in attesa delle determinazioni di competenza.

Le due operazioni rappresentano l’ennesima conferma dell’attenzione costante della Polizia di Stato nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che incide in modo significativo sulla sicurezza urbana e sul tessuto sociale del territorio.

L’attività investigativa prosegue senza soluzione di continuità, con l’obiettivo di disarticolare le reti di distribuzione della droga e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 13 dicembre 2025

Category: Cronaca