FRANCESCO EPICOCO: LA POESIA PER RITROVARSI. E UN PAESE NEL CUORE

“Io scrivo poesia non per la gloria, ma per ritrovare me stesso e per fare felice chi mi segue. Nemmeno scrivo libri per essere famoso…. probabilmente le mie poesie rimarranno inedite e perse nel vento della terra.”

Inizia così la mia intervista a Francesco Epicoco, che, con la sua calma, mentre parlas trasmette tranquillità anche a me.

D- Eppure, i riconoscimenti non le mancano… Per esempio, che cosa vuole dirci sul fatto di essere arrivato secondo al premio d’eccellenza Camellini?

R- “E’ una delle più grandi emozioni soprattutto perché Sergio, Sergio Camellini, era per me un vero fratello e quando è mancato sono stato male per diversi giorni. Ci incontravamo spesso ai concorsi letterari ….Ma anche sull’appennino modenese soprattutto a Fanano….Ho lavorato parecchi anni sul Cimone nel comune di Sestola proprio dove conobbi Sergio tanti anni fa, e quindi non potevo mancare a questo concorso a lui dedicato”.

D- Ha vinto altri concorsi nella sua lunga carriera di poeta?

R- “Di concorsi letterari ne ho vinto tantissimi ma col tempo non partecipo più di tanto, massimo tre all’ anno. Le interviste sono utili ma questa è l’unica intervista che ho concesso in tutta la mia vita. A chi non piace sentirsi i numeri uno in qualcosa? Di Francesco Epicoco si è parlato e se ne parla ancora in molti giornali importanti… Che devo pensare o dire? Mi godo il mio piccolo momento di vanità e di entusiasmo”.

D- Come descriverebbe Ceglie Messapica a chi non la conosce?

R- “Ceglie Messapica è la mia città natale in cui ho trascorso solo i primi dieci anni della mia vita; quindi vivo di ricordi legati a quegli anni. A lei ho dedicato una decina di poesie. Ma non voglio più tornare sull’argomento”.

Un po’ lo capisco Francesco amo il sud e il sangue che mi scorre che è salentino, ma non posso negare che il Salento abbia tante problematiche da risolvere… Per chi vive e cresce al Nord Italia come noi, ha voglia di parlarne fino a un certo punto.È bello estendere i propri orizzonti.

