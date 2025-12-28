AUTO AVVOLTA DALLE FIAMME A CAVALLINO DURANTE LA NOTTE

(f.f.)__________

Un nuovo episodio di incendio notturno ha turbato la quiete del centro abitato. Intorno alle due del mattino, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, un’automobile parcheggiata lungo la carreggiata è stata improvvisamente interessata da un rogo, causando danni ma senza coinvolgere altri mezzi in sosta.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dall’odore acre di fumo e dalle fiamme che si sprigionavano dalla vettura. Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi.

Il veicolo, una Lancia Musa intestata a una donna di 31 anni residente in paese, ha riportato danni concentrati soprattutto nella parte posteriore. Fortunatamente non si registrano feriti né ulteriori danneggiamenti a cose o persone.Concluso l’intervento dei pompieri, sono giunti anche i carabinieri della stazione locale, supportati dai militari della compagnia di Lecce, per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti del caso.

Le cause del rogo restano al momento in fase di valutazione: non si esclude alcuna ipotesi e un contributo decisivo potrebbe arrivare dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Category: Cronaca