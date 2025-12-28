IL SINDACO DI BRINDISI GIUSEPPE MARCHIONNA E L’INCENDIO SULLA COSTA DI PUNTA DEL SERRONE: IL SOSPETTO E’ L’ANTICAMERA DELLA VERITA’

(Rdl) _______________

Come si è appreso da una nota del Comune di Brindisi, ieri mattina il sindaco Giuseppe Marchionna, detto Pino, 72 anni, già alla guida del capoluogo negli anni Novanta con il Psi, rieletto nel 2023 con una coalizione di centrodestra, studioso di comunicazione politica e di politiche ambientali – questo per sottolineare la rilevanza della sua dichiarazione che riportiamo qui di seguito – ha indetto

“una conferenza stampa a Punta del Serrone per dare una risposta ferma all’incendio che, la notte di Natale, ha colpito la passerella di legno lungo la litoranea a nord di Brindisi (incendio chiaramente doloso; la zona è parco naturale di ventitré ettari in area protetta; distrutta la staccionata di cinquanta metri realizzata con plastica ricicata, ndr). Si tratta di un attacco al bene comune, all’intera città, che però reagisce con forza. La passerella sarà ripristinata nel più breve tempo possibile: l’amministrazione è già al lavoro per individuare le risorse nel nuovo bilancio per il rifacimento del tratto interessato dall’incendio e per la rifunzionalizzazione del circuito delle telecamere di sicurezza reso inoperante da un fulmine da oltre un decennio”.

Nel corso della conferenza stampa, il sindaco ha, fra l’altro, affermato quanto segue:

“Non è tanto il danno materiale, quanto quello morale che viene inferto alla città. Una città che sembra non abbia a cuore le sue sorti e quelle dei suoi beni pubblici. Questo è un fatto gravissimo. Io non sono affatto convinto che sia solo un’espressione di vandalismo. Sulla costa si stanno ripetendo nel corso dei mesi vari tipi di eventi distruttivi.

Ho molta fiducia nelle forze dell’ordine. Ho la sensazione che ci sia un interesse particolare da parte di forze non meglio identificate, che non si stancano mai di insistere su questo tratto di costa che nei nostri piani dovrebbe essere il futuro turistico di questa città, oltre che un punto di riferimento per i cittadini brindisini. A me non sembra un banale atto vandalico”.

