INVESTIMENTO ALLE PORTE DI BRINDISI

(Rdl) _____________ Verso le 23 di questa notte, a Brindisi, sulla complanare attigua alla statale pr Lecce, un automobilista ha investito un ragazzo di 12 anni che attraversava la strada in compagnia di alcuni coetanei. Soccorso e ricoverato d’urgenza all’ospedale Perrino, il minore ha riportato diversi traumi, ma fortunatamente, a quantosi è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

L’autista, un giovane di 28 anni,della Fiat 500 responsabile dell’investimento, non si era fermato, dandosi a rapida fuga. Poi nella notte si è costituito ai Carabinieri. E’ stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso, oltre a subire il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.

Category: Cronaca